تيم منتخب كاراته ايران قهرمان شد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها روزجمعه درسبك كيوكوشين ماتسويي با حضوركشورهاي تونس، لبنان، فلسطين، قطر، عراق، كويت، افغانستان، پاكستان، جمهوري آذربايجان و2 تيم از ايران به مناسب گراميداشت هفته بسيج با نظارت فدراسيون كاراته وحمايت اداره كل تربيت بدني استان تهران درسالن شهيد افراسيابي برگزارشد.

دراين رقابتها در بخش داخلي تيمهاي مازيران، بسيج و نيروي زميني عناوين برتر را كسب كردند، اما دربخش بين المللي ايران قهرمان شد، آذربايجان درجاي دوم ايستاد وكويت به همران تونس در رده هاي بعدي قرارگرفتند.

اما در قسمت انفرادي حسن مجرد شهريور، فرامرز رحماني، بهروز اسماعيلي و ابوذرطالقان غفاري عناوين قهرماني اوزان مختلف را كسب كردند.