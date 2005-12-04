خبرنگار هنري "مهر" در كرج با چند تن از كارگردان‌هاي حاضر در جشنواره گفتگو كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد:

فاصله از زمين تا آسمان است

خيراله تقياني پور، فارغ التحصيل آموزشگاه آزاد هنري هفت هنر در رشته كارگرداني و بازيگري و كارگردان نمايش "سپنج رنج و شكنج"، ارزيابي خود را از جشنواره تك اينگونه بيان مي‌كند: "من اولين بار است كه كار در جشنواره تئاتر تك را تجربه مي كنم. از لحاظ كيفي كار بچه‌ها خوب بود اما از لحاظ كمي بسيار ضعيف. سالن‌ها مشكل نور دارند و اصلاً به درد تئاتر نمي‌خورند، سالن‌هايي كه براي اين جشنواره اختصاص داده شده اصلاً سالن تئاتر نيست، سالن كنفرانس و سخنراني است. بازيگر فضاي كافي براي كار ندارد. با وجود اينكه استقبال عالي بود اما اكثر تماشاچيان و حتي خبرنگاران پشت در ماندند."

او درباره فاصله تئاتر تهران و كرج هم مي‌گويد: "فاصله از زمين تا آسمان است. در كرج هيچ مسئولي و هيچ ارگاني از بچه‌هاي تئاتري و حتي خود تئاتر حمايت نمي‌كند. با وجود اينكه در كرج گروههاي بسيار قوي و باتجربه در حال فعاليتند، اجراي عمومي نداريم. هنرمندان كرجي چشمشان به جشنواره‌هاست. همه سال را منتظرند تا جشنواره‌اي برپا شود و بتوانند كار كنند. حداقل چيزي كه ما از تهران كم داريم يك سالن اجراست."

تئاتر شهرستان را دريابيد

قاسم لطفي خواجه پاشا فارغ التحصيل رشته كارگرداني و بازيگري، كارگردان نمايش "پوتين" از استان آذربايجان غربي و شهرستان اروميه است كه درباره ميزباني كرج به "مهر" مي‌گويد: "ميزباني خيلي خوب بود و تنها مشكل آن نداشتن سالن اجراي مجهز و در خور ميزباني بود .شرايط اسكان مهمان‌ها و پذيرايي مشكل نداشت و ما فقط از نبود وسايل و تجهيزات سالن رنج برديم."

او سطح كارهاي ارائه شده به جشنواره سراسري تئاتر تك را خوب ارزيابي مي‌كند و ادامه مي‌دهد: "كارهاي ارائه شده به طور كلي خوب بود. كار ضعيف كم داشتيم . بيشتر كارها بسيار قوي و حرفه‌اي هستند. اكثرهنر مندان امروز با سواد كافي وارد عرصه تئاتر مي‌شوند و اكتراً هم موفقند. اما تئاتر در شهرستان از قافله عقب مانده است. بچه هاي شهرستان هم مانند بچه هاي تهران كار مي كنند و زحمت مي كشند، اما هنگامي كه جشنواره اجرا مي شود، بسياري معتقدند كار خوب بود اما شهرستاني بود. به اين دليل كه تئاتر شهرستان از آگاهي‌ها و پيشرفت‌هاي تئاتر بي‌اطلاع است و به دليل نداشتن امكانات جزئي و پيش پا افتاده مثل سالن تمرين و كارگردان تحصيل كرده عقب مانده است."

تهراني ها از تئاتر شهرستان الگو مي گيرند

احمدرضا قرباني كارگردان و بازيگر تئاتر "دريايي ها" معتقد است بين تئاتر بوشهر و كرج ارتباط تنگاتنگي وجود دارد .او هم مانند ساير مهمانان معتقد است كرج در طول دو سال برگزاري جشنواره تئاتر تك سنگ تمام گذاشته اما امكانات فني و سالني مناسبي ندارد: " من فاصله‌اي بين تئاتر تهران و شهرستان نمي‌بينم و معتقدم تهراني‌ها در بسياري از كارها از شهرستاني ها الگوبرداري مي‌كنند. حتي در برخي موارد كار را به طور كامل كپي مي‌كنند .البته بحث اساتيد جداست و اساتيد تهراني در كشور منحصر بفردند."

ما هم انديشه ناب داريم

نيلوفر مرادي فارغ التحصيل دانشكده سينما و تئاتر در سال 76 است و تئاتر "پدر" را براي اجرا در دومين جشنواره تئاتر سراسري تك كارگرداني كرده است. او درباره جشنواره به خبرنگار تئاتر "مهر" مي‌گويد: "به نظر من انديشه‌هاي ناب در كرج و ساير شهرستان‌ها هم وجود دارد. حتي شايد بيشتر از تهران. من تئاتر حرفه اي و پرزرق و برق تهران را دوست دارم و از زيبايي آن لذت مي برم. اما فكر مي كنم چيزهايي كه در جوهر تئاتر ناب وجود دارد در كرج و شهرستانها بيشتر از تهران يافت مي شود."