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۱۳ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۱۷

در حاشيه دومين جشنواره سراسري تئاتر تك

چشم هنرمندان به جشنواره‌هاست

دومين جشنواره سراسري تئاتر تك در كرج در حالي دومين سال خود را سپري مي‌كند كه برخي كارشناسان معتقدند اين جشنواره به اهداف خود دست نيافته است. برخي ديگر نيز از داوري، كم و كيف كارها و ... انتقاد يا تمجيد مي‌كنند. گروهي معتقدند اهداف جشنواره به روز نيست و عده‌اي هم از زير سئوال رفتن ارزش‌ها در فضاي جشنواره انتقاد مي‌كنند.

خبرنگار هنري "مهر" در كرج با چند تن از كارگردان‌هاي حاضر در جشنواره گفتگو كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد:

فاصله از زمين تا آسمان است

خيراله تقياني پور، فارغ التحصيل آموزشگاه آزاد هنري هفت هنر در رشته كارگرداني و بازيگري و كارگردان نمايش "سپنج رنج و شكنج"، ارزيابي خود را از جشنواره تك اينگونه بيان مي‌كند: "من اولين بار است كه كار در جشنواره تئاتر تك را تجربه مي كنم. از لحاظ كيفي كار بچه‌ها خوب بود اما از لحاظ كمي بسيار ضعيف. سالن‌ها مشكل نور دارند و اصلاً به درد تئاتر نمي‌خورند، سالن‌هايي كه براي اين جشنواره اختصاص داده شده اصلاً سالن تئاتر نيست، سالن كنفرانس و سخنراني است. بازيگر فضاي كافي براي كار ندارد. با وجود اينكه استقبال عالي بود اما اكثر تماشاچيان و حتي خبرنگاران پشت در ماندند."

او درباره فاصله تئاتر تهران و كرج هم مي‌گويد: "فاصله از زمين تا آسمان است. در كرج هيچ مسئولي و هيچ ارگاني از بچه‌هاي تئاتري و حتي خود تئاتر حمايت نمي‌كند. با وجود اينكه در كرج گروههاي بسيار قوي و باتجربه در حال فعاليتند، اجراي عمومي نداريم. هنرمندان كرجي چشمشان به جشنواره‌هاست. همه سال را منتظرند تا جشنواره‌اي برپا شود و بتوانند كار كنند. حداقل چيزي كه ما از تهران كم داريم يك سالن اجراست."

تئاتر شهرستان را دريابيد

قاسم لطفي خواجه پاشا فارغ التحصيل رشته كارگرداني و بازيگري، كارگردان نمايش "پوتين" از استان آذربايجان غربي و شهرستان اروميه است كه درباره ميزباني كرج به "مهر" مي‌گويد: "ميزباني خيلي خوب بود و تنها مشكل آن نداشتن سالن اجراي مجهز و در خور ميزباني بود .شرايط اسكان مهمان‌ها و پذيرايي مشكل نداشت و ما فقط از نبود وسايل و تجهيزات سالن رنج برديم."

او سطح كارهاي ارائه شده به جشنواره سراسري تئاتر تك را خوب ارزيابي مي‌كند و ادامه مي‌دهد: "كارهاي ارائه شده به طور كلي خوب بود. كار ضعيف كم داشتيم . بيشتر كارها بسيار قوي و حرفه‌اي هستند. اكثرهنر مندان امروز با سواد كافي وارد عرصه تئاتر مي‌شوند و اكتراً هم موفقند. اما تئاتر در شهرستان از قافله عقب مانده است. بچه هاي شهرستان هم مانند بچه هاي تهران كار مي كنند و زحمت مي كشند، اما هنگامي كه جشنواره اجرا مي شود، بسياري معتقدند كار خوب بود اما شهرستاني بود. به اين دليل كه تئاتر شهرستان از آگاهي‌ها و پيشرفت‌هاي تئاتر بي‌اطلاع است و به دليل نداشتن امكانات جزئي و پيش پا افتاده مثل سالن تمرين و كارگردان تحصيل كرده عقب مانده است."

تهراني ها از تئاتر شهرستان الگو مي گيرند

احمدرضا قرباني كارگردان و بازيگر تئاتر "دريايي ها" معتقد است بين تئاتر بوشهر و كرج ارتباط تنگاتنگي وجود دارد .او هم مانند ساير مهمانان معتقد است كرج در طول دو سال برگزاري جشنواره تئاتر تك سنگ تمام گذاشته اما امكانات فني و سالني مناسبي ندارد: " من فاصله‌اي بين تئاتر تهران و شهرستان نمي‌بينم و معتقدم تهراني‌ها در بسياري از كارها از شهرستاني ها الگوبرداري مي‌كنند. حتي در برخي موارد كار را به طور كامل كپي مي‌كنند .البته بحث اساتيد جداست و اساتيد تهراني در كشور منحصر بفردند."

ما هم انديشه ناب داريم

نيلوفر مرادي فارغ التحصيل دانشكده سينما و تئاتر در سال 76 است و تئاتر "پدر" را براي اجرا در دومين جشنواره تئاتر سراسري تك كارگرداني كرده است. او درباره جشنواره به خبرنگار تئاتر "مهر" مي‌گويد: "به نظر من انديشه‌هاي ناب در كرج و ساير شهرستان‌ها هم وجود دارد. حتي شايد بيشتر از تهران. من تئاتر حرفه اي و پرزرق و برق تهران را دوست دارم و از زيبايي آن لذت مي برم. اما فكر مي كنم چيزهايي كه در جوهر تئاتر ناب وجود دارد در كرج و شهرستانها بيشتر از تهران يافت مي شود."

کد مطلب 261214

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