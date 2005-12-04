استقبال مردمي از رييس جمهور بي نظير و عجيب بود // در روز ورود رييس جمهور هيچ مدرسه و اداره اي براي استقبال تعطيل نشده بود

استاندار ايلام پس از پايان سفر سه روزه رييس جمهوري به اين استان، در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: استقبال مردمي از رييس جمهور بدون تعارف در تمام شهرها بي نظير و عجيب بود.

آزاد ادامه داد: با وجود آنكه در روز ورود رييس جمهور به استان ايلام هيچ مدرسه و اداره اي براي استقبال از آقاي احمدي نژاد تعطيل نشده بود، استقبال از ايشان در طول تاريخ اين استان بي نظير بود.

وي مصوبات هيات دولت را بسيار خوب و اثرگذار توصيف كرد و افزود : ابتدا پيش نويسي از مشكلات استان و تصميات وزيران براي رفع آنها تهيه شده بود كه وقتي وزرا خودشان در منطقه حضور يافتند، بندهاي اين پيش نويس افزايش يافت و پروژه هاي جديدي براي رفع محروميت از استان به آنها اضافه شد.

استاندار ايلام گفت : اينگونه سفرها از اين جهت بسيار عالي و منحصر به فرد است كه رييس جمهور و وزرا مشكلات يك استان و مناطق مختلف آن را از نزديك مي بينند و توجه شان طي چند روز كه در استان مستقر هستند، فقط به اين مشكلات و مسائل معطوف است؛ در حالي كه انتقال مسائل و مشكلات با استفاده از راههاي عادي و بروكراتيك به طول مي انجامد و بسيار دشوار خواهد بود.

وي استقرار هر وزير در ادارات مربوطه خود در استان و ملاقات عمومي با مردم بدون هيچ گونه تشريفات را از موارد قابل توجه اين سفر عنوان كرد و افزود : از اين پس ما نيز علاوه بر ديدارهايي كه از مناطق مختلف استان خواهيم داشت، يك روز را در استانداري به ملاقات عمومي با مردم اختصاص خواهيم داد.

آزاد در ادامه به تشريح برخي مصوبات هيات دولت در استان ايلام پرداخت و اظهار داشت : مي توان به وضوح تاثير اين مصوبات را در بخش هاي مختلف استان چون اقتصادي و آموزشي مشاهده كرد.

وي توضيح داد كه اين مصوبات هم به اشتغال كوتاه مدت مردم اين منطقه نظر دارد و هم طرحهاي زيربنايي را مد نظر قرار داده است كه مي توان اميدوار بود ظرف يك سال و نيم آينده تغييرات محسوسي به وجود آيد.

استاندار ايلام حضور دولت در بين مردم را در اعتماد مردم به مسوولان شان بسيار موثر دانست و افزود : تلفن هاي مردمي در طول اين مدت و بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه مردم با حضور مسوولان در بين خود بيشتر به آنان اعتماد مي كنند و در اين سفر نيز از هيات دولت بسيار راضي اند.

آزاد با اشاره به يكي از خاطرات خود از اين سفر گفت : وقتي رييس جمهوري براي ترك ايلام به سمت فرودگاه حركت مي كرد، ديديم كه خانمي به دنبال ماشين مي دود و به همين علت رييس جمهور دستور داد كه ماشين بايستد، اما وقتي ماشين ايستاد و آن خانم به پشت شيشه هاي اتومبيل حامل آقاي احمدي نژاد رسيد، فقط از وي تشكر كرد و ديگر هيچ كه اين براي ما يك درس بزرگ داشت.

وي در خاتمه درس بزرگي كه از اين خاطره آموخت را اينگونه شرح داد: ما آموختيم كه بايد با حضور در ميان مردم ، آنان ما را از خودشان بدانند و به ما اعتماد كنند تا بتوانيم با پشتوانه اين اعتماد تمام توان خود را براي خدمت به كار بگيريم.