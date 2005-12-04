ماليات بر نفت درآمدهاي سرشاري نصيب كشورهاي صنعتي مي كند/ انتساب مشكلات بازار نفت به اوپك فرافكني كشورهاي صنعتي است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، كاظم وزيري هامانه امروز در همايش الگوهاي جديد انرژي و همگرايي جهاني درباره وضعيت كنوني مصرف نفت وگاز گفت : به نظرمي رسد كه همكاري ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان نفت خام در دهه هاي گذشته مورد توجه نبوده است و امروز بيش از پيش مورد توجه است به گونه اي كه دو طرف به اين موضوع پي برده اند كه اين همكاري مي تواند به حل مشكلات بازار نفت منجر شود .

وي با اشاره به اهداف ايران براي پاسخگويي به نيازهاي بازار گفت : ايجاد ظرفيت توليد 23/5 ميليون بشكه در روز نفت خام ، توليد روزانه 700 ميليون متر مكعب گاز طبيعي و تحقق توليد سالانه معادل 15 ميليارد دلار مواد شيميايي تا پايان برنامه چهارم از مهمترين اهداف در اين راستا است .

وي گفت : عليرغم برخي از كارشكني ها و موانع ايجاد شده توسط مقامات آمريكايي ، وزارت نفت ايران در صدد است با اتكا به توان و شايستگي متخصصان ايراني و با همكاري كشورهاي دوست به جايگاه شايسته خود در بازار نفت دست يابد .