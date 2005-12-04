ماليات بر نفت درآمدهاي سرشاري نصيب كشورهاي صنعتي مي كند/ انتساب مشكلات بازار نفت به اوپك فرافكني كشورهاي صنعتي است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، كاظم وزيري هامانه امروز در همايش الگوهاي جديد انرژي و همگرايي جهاني درباره وضعيت كنوني مصرف نفت وگاز گفت : به نظرمي رسد كه همكاري ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان نفت خام در دهه هاي گذشته مورد توجه نبوده است و امروز بيش از پيش مورد توجه است به گونه اي كه دو طرف به اين موضوع پي برده اند كه اين همكاري مي تواند به حل مشكلات بازار نفت منجر شود .
وي با اشاره به اهداف ايران براي پاسخگويي به نيازهاي بازار گفت : ايجاد ظرفيت توليد 23/5 ميليون بشكه در روز نفت خام ، توليد روزانه 700 ميليون متر مكعب گاز طبيعي و تحقق توليد سالانه معادل 15 ميليارد دلار مواد شيميايي تا پايان برنامه چهارم از مهمترين اهداف در اين راستا است .
وي اضافه كرد : همچنين ايران تا پايان برنامه چهارم توسعه 70 ميليارد دلار سرمايه را جذب خواهد كرد و ظرفيت پالايشي خود را نيز به ميزان يك ميليون بشكه در روز افزايش خواهد داد .
وي با بيان اينكه قيمت هاي نفت در سه دهه اخير حدواد دو برابر شده است، گفت : نبايد قيمت هاي نازل سالهاي قبل را از ذهن دور كرد كه توان مالي كشورهاي صادر كننده نفت را به شدت تضعيف و امكان هر گونه سرمايه گذاري موثر در صنعت را از آنان سلب كرد .
وي گفت : نبود سرمايه گذاري به موقع در بخش بالادستي موجب محدوديت عرضه در آينده مي شود كه اين امر ناشي از چشم انداز قيمتهاي صنعت نفت است .
وزيري هامانه با اشاره به افزايش قيمت نفت گفت : افزايش قيمت نفت كه عمدتا به دليل محدوديت در بخش هاي بالادستي و پايين دستي است ياد آور اين امر است كه نبود سرمايه گذاري كافي آثار زيانبار خود را با يك وقفه زماني نشان مي دهد .
وي اضافه كرد : هم اكنون كشورهاي عمده عرضه كننده نفت به ويژه اعضاي اوپك و بالاخص توليد كنندگان نفت منطقه خليج فارس با دو موضوع مهم مواجه هستند اول جبران افت توليد و دوم ظرفيت سازي براي تامين نيازهاي آتي جهان كه انجام اين دو امر به تنهايي توسط توليد كنندگان امكان پذير نيست و همكاري همه جانبه مصرف كنندگان عمده را مي طلبد .
وي با اشاره به مقوله اعمال ماليات بر قيمت هاي نفت گفت : به جاست كه دولت هاي بزرگ مصرف كننده كاهش و حذف تعرفه ها را در دستور كار قرار دهند .
وي افزود : عادلانه نيست كه در آمد كشورهاي مصرف كننده نفت از محل ماليات بر افزوده هاي نفتي بسيار بيشتر از درآمد كشورهاي صادر كننده باشد .
وي اضافه كرد : هم اكنون توليد نفت اوپك به بيشترين ميزان خود يعني 30 ميليون بشكه رسيده است كه بالاترين سطح توليد در 25 سال اخير بوده است .
وي اظهارداشت : اين درحالي است كه كشورهاي مصرف كننده با فرافكني تمام مشكلات كنوني صنعت نفت را به اوپك منسوب مي كنند .
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