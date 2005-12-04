۱۳ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۲۹

گزارشهاي خبرنگار اعزامي مهر به سومين دوره بازيهاي غرب آسيا دوحه - قطر

دارنده مدال نقره وزنه برداري غرب آسيا: خوشحالم كه اولين حضور بين المللي ام با مدال همراه بود

نايب قهرمان رقابتهاي وزنه برداري غرب آسيا گفت: خوشحالم كه اولين حضورم در مسابقات بين المللي با مدال همراه بود و توانستم با اين مدال مردم ايران و خانواده و دوستانم را خوشحال كنم.

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به دوحه قطر، احسان دارابيگي لحظاتي پس از كسب مدال نقره وزن 85 كيلوگرم بازيهاي غرب آسيا به خبرنگار" مهر" گفت: من براي كسب اين مدال 7 ماه در اردو بودم وتمرينات بسيارسختي را پشت سرگذاشتم، ولي امروز بسيارخوشحالم كه اين زحمات به بارنشست وتوانستم مزد تلاشهايم را بگيرم.

وي افزود: ايوانف نقش بسزايي دركسب اين مدال داشت وازهمين جا از وي تشكرو قدرداني مي كنم.

وي درمورد رقابت با وزنه برداربلغاري الاصل تيم ملي قطرگفت: " نادرعباس" قهرمان جهان است وحضوراوكسب مدال طلا دراين وزن را بسيارسخت كرده بود، ولي من نهايت تلاشم را كردم و اميدوارم اين مدال توانسته باشد دل مردم ايران را شاد كند.

وي درمورد حضور درمسابقات بازيهاي آسيايي دوحه قطرگفت: تمام تلاش من اين است كه خودم را درشرايط آمادگي حفظ كنم تا بتوانم درمسابقات سال آينده بازيهاي آسيايي درقطرنيز روي سكو بايستم.

کد مطلب 261232

