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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۳۴

استاندار خراسان رضوي در پيامي اعلام كرد:

نمايشگاه ايران در هرات گامي موثر در توسعه روابط اقتصادي ايران و افغانستان

برگزاري اولين نمايشگاه ايران در هرات مي تواند زمينه ساز شناخت بيشتر بخش هاي خصوصي دو كشور از توانايي هاي يكديگر و عاملي براي افزايش همكاري و سرمايه گذاري و گامي موثر در توسعه صنعتي و ايجاد اشتغال در ولايات هرات باشد .

 به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد، محمد جواد محمد زاده  در پيامي به  اولين نمايشگاه اختصاصي  خدمات و كالاهاي توليدي ايران در هرات با بيان اين مطلب افزود :  پيوند عميق دو ملت ايران و افغانستان  كه ريشه در زبان  ، فرهنگ ، مذهب و پيشينه تاريخي مشترك   دو كشور دارد  در طول ساليان  دراز شكل گرفته و مستحكم تر  و ناگسستني تر شده است و زمينه را براي  نزديكي و همكاري  هر چه بيشتر اين دو ملت در  آينده مهيا ساخته است  .

در اين پيام آمده است : اين پيوند در استانهاي  مرزي دو كشور  مخصوصا  هرات و خراسان  همواره جلوه بيشتري داشته  و آميختگي ساكنان آنها عامل نزديكي  و اثر پيري متقابل  در زمينه هاي مختلف بوده است .

وي در پيام خود ذكر كرده است: سالهاي سخت جنگ در افغانستان  براي همسايگان از جمله  خراسان نيز با درد و رنج  همراه بوده و امروز  كه با تثبيت  حكومت  بر خواسته از راي مردم و حمايت و همراهي جامعه  جهاني دوران بازسازي افغانستان  آغاز شده است دولت و ملت ايران و بالاخص ساكنين خراسان رضوي آمادگي  و علاقه دارند  تا در اين مسير  همراه گشته و سهم مناسبي در بازسازي و اقتصاد افغانستان ايفا نمايند .

محمد زاده در اين پيام افزود :  تبلور اين خواسته  را در چند سال گذشته و در قالب  همكاريهاي  گسترده  بخشهاي  خصوصي  دو كشور شاهد  بوده ايم و در سطح دولتها نيز  شاهد همراهي و همكاري در اجراي پروژه هاي متعدد  در گوشه و كنار افغانستان مي باشيم  .

 اولين نمايشگاه اختصاصي خدمات و كالاهاي توليدي ايران در هرات به همت نمايشگاه بين المللي مشهد بر پا شده است .

 

کد مطلب 261237

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