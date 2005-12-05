نمايشگاه ايران در هرات گامي موثر در توسعه روابط اقتصادي ايران و افغانستان

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد، محمد جواد محمد زاده در پيامي به اولين نمايشگاه اختصاصي خدمات و كالاهاي توليدي ايران در هرات با بيان اين مطلب افزود : پيوند عميق دو ملت ايران و افغانستان كه ريشه در زبان ، فرهنگ ، مذهب و پيشينه تاريخي مشترك دو كشور دارد در طول ساليان دراز شكل گرفته و مستحكم تر و ناگسستني تر شده است و زمينه را براي نزديكي و همكاري هر چه بيشتر اين دو ملت در آينده مهيا ساخته است .

در اين پيام آمده است : اين پيوند در استانهاي مرزي دو كشور مخصوصا هرات و خراسان همواره جلوه بيشتري داشته و آميختگي ساكنان آنها عامل نزديكي و اثر پيري متقابل در زمينه هاي مختلف بوده است .

وي در پيام خود ذكر كرده است: سالهاي سخت جنگ در افغانستان براي همسايگان از جمله خراسان نيز با درد و رنج همراه بوده و امروز كه با تثبيت حكومت بر خواسته از راي مردم و حمايت و همراهي جامعه جهاني دوران بازسازي افغانستان آغاز شده است دولت و ملت ايران و بالاخص ساكنين خراسان رضوي آمادگي و علاقه دارند تا در اين مسير همراه گشته و سهم مناسبي در بازسازي و اقتصاد افغانستان ايفا نمايند .

محمد زاده در اين پيام افزود : تبلور اين خواسته را در چند سال گذشته و در قالب همكاريهاي گسترده بخشهاي خصوصي دو كشور شاهد بوده ايم و در سطح دولتها نيز شاهد همراهي و همكاري در اجراي پروژه هاي متعدد در گوشه و كنار افغانستان مي باشيم .

اولين نمايشگاه اختصاصي خدمات و كالاهاي توليدي ايران در هرات به همت نمايشگاه بين المللي مشهد بر پا شده است .