دانش آموزان " يك پيام - يك خواسته " را با رييس جمهوري مطرح مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، فراخوان يك پيام - يك خواسته ، به همت اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان استان تهران برگزار مي شود و دانش آموزان در قسمت هاي تعيين شده پيام و خواسته خود را به صورت خلاصه و مفيد نوشته و در قسمت ديگر مشخصات خود را با تاريخ و امضاء به ثبت مي رسانند.

در قسمت هايي از اين نامه آمده است : فراموش نمي كنيم آن روز به ياد ماندني را كه در ركاب نماينده مقام معظم رهبري، حجت الاسلام و المسلمين حاج علي اكبري با جمع كثيري از دوستان همسنگرمان به ديدار رهبر عاليقدر ايران اسلامي مشرف شديم. در روزهاي پاياني اسفند 83 مرجع و رهبرمان ماموريتي جديد به نوجوانان و جوانان ميهن اسلامي ابلاغ نمود، ماموريتي با عنوان جشن تكليف سياسي ما نيز اطعنا گفتيم و با شور خاصي به انجام ماموريت محوله پرداختيم و اينك همچنان به دنبال تكميل آن ماموريت هستيم.

ماموريتي كه آغازش با حضور حماسي در انتخابات همگام بود، اما راه نرفته فراواني در پيش روي ماست كه انشاء الله با توكل به خدا و توسل به اهل بيت (ع) تبعيت از ولي فقيه شجاعمان با قدرت، متانت و دانايي طي خواهيم نمود. راستي ! فراموش نكرده ايم كه در همان جشن يك عنوان توجه همه ما را به خود معطوف كرده بود.



يك رييس جمهور و يك ميليون و 753 هزار مشاور دانش آموزي

در قسمت ديگر نامه آمده است : چه زيباست تعامل مدير ارشد سازندگي كشور با آينده سازان ميهن، آري! امروز مي خواهيم پيام ها و خواسته هاي شما ياران هميشه همراه را تحت عنوان (يك پيام - يك خواسته) به اطلاع رييس جمهوري اسلامي ايران برسانيم. مطمئن باشيد كه رييس جمهور با دقت بر مطالب شما تامل خواهد كرد، شايد شما جزء كساني باشيد كه جرقه خدمتي بزرگ را در ذهن بالاترين مسئول اجرايي كشور خواهيد زد.

دوستان عزيز ! پيام هاي شما با نام خودتان به رييس جمهوري تقديم خواهد شد. منتظر بارش افكار نوراني شما از مجراي قلم هايتان هستيم.

دانش آموزان مي توانند با مراجعه به دفتر انجمن اسلامي آموزشگاه خود فرم شركت در اين فراخوان را دريافت نموده و حداكثر تا تاريخ 30/9/84 به نشاني مندرج در فراخوان كه هزينه پست آن پرداخت شده به دفتر اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان استان تهران به صندوق پستي : 1183-16765 ارسال نمايند.