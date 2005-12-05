عبدالحسين مختاباد: درعرصه موسيقي سنتي، اراده اي براي تحول وجود نداشته است

عبدالحسين مختاباد، خواننده و آهنگساز، درگفت گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، با اعلام اين مطلب، گفت : بحث كليت وهويت هنر موسيقي مهمتر از جزييات آن است؛ چرا كه تا زماني كه ظرف درست و اصولي نباشد، هر مظروفي به هدر خواهد رفت.

اين خواننده در ادامه افزود : عدم گرايش نسل جوان به موسيقي ملي را مي توان از جنبه هاي مختلف بررسي كرد؛ البته با يك نگاه كلي مي توان اين نظريه را رد كرد و به كنسرت اخير استاد شجريان و سيل مخاطبان جوان اشاره كرد.

وي با اشاره به اينكه استقبال وسيع نيازبه تبليغات و فرهنگ سازي دارد، تصريح كرد : رسانه تلويزيون در تمام دنيا مهمترين مولفه براي تبليغ هنر محسوب مي شود، اما متاسفانه اين رسانه در كشور ما، نگاهي مصرف گرايانه به موسيقي و موسيقيدان دارد و آنطور كه لازم است، براي اين هنر انرژي نمي گذارد.

مختاباد ادامه داد : در اين كشور حتي از وجود مسايل سخت افزاري، نظير برگزاري كنسرت، خبري نيست؛ چرا كه اجراي زنده، خود، يكي ازعوامل حاشيه اي تبليغ و ارتباط با مخاطب محسوب مي شود كه آن هم ، در ورطه اي از فراموشي به سر مي برد.

نيازمند بودن مخاطب، يكي ديگر از مباحثي است كه اين خواننده موسيقي ملي، به آن اشاره و خاطر نشان كرد : سبد مصرفي كالاهاي فرهنگي در جامعه ما خيلي ناچيز است؛ به گونه اي كه تيراژ كتاب در نهايت به 2000 جلد مي رسد و اگر كتاب نويسنده اي تيراژي بيش ازاين داشته باشد، به معناي شاهكار بودن اثر است.

به گفته مختاباد موسيقي ملي درهر عصر و زماني شاداب و حس زندگي را منتقل كرده است. او اظهار كرد : اين فضا و شرايط در حال حاضر، حس رقابت و خلق آثار جديد را به موسيقيدان و هنرمند منتقل نمي كند.

عبدالحسين مختاباد در پايان گفت : اصالت و زيبايي موسيقي ما مانند ادبيات به جهانيان و اهل خرد ثابت شده است. همين طور كه با آمدن شعر، نو زيبايي شعر حافظ و سعدي ناديده انگاشته نشد.