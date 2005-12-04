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۱۳ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۲۷

رييس سازمان تربيت بدني:

بايد عقب ماندگي ها در ورزش جبران شود

بايد عقب ماندگي ها در ورزش جبران شود

رييس سازمان تربيت بدني گفت: همه مديران ورزش كشور بايد با تمام وجود تلاش كنند تا عقب ماندگي ها دراين بخش را جبران كنند.

به گزارش خبرگزاري" مهر" مهندس علي آبادي امروز درمراسم معارفه و توديع معاونان جديد وسابق مجلس، اموراستانها وفرهنگي سازمان تربيت بدني تصريح كرد: اگرچه هنوز امكانات در ورزش خيلي كم است، ولي وجود ظرفيتهاي بالقوه فراوان، نيروهاي جوان، عشق وعلاقه به ورزش وحمايتهايي كه از ورزش وجود دارد ، كمك مي كند تا بتوانيم با كار وتلاش جدي وسخت همه مديران ومسوولان بخش ورزش، ورزش كشور را به جايي كه شايسته ايران وجوانان اين مرز و بوم است، برسانيم.

معاون رييس جمهور به بازديدهاي خود از امكان ورزشي استانهاي زنجان و ايلام اشاره كرد وگفت: آنچه دراين استانها ديديم عشق وعلاقه فراوان مردم به خصوص جوانان و بانوان به ورزش بود و اين عشق وعلاقه، وظيفه همه مديران را سنگين تر مي كند.

مهندس علي آبادي همچنين ازخدمات درخشان قدرداني كرد. دراين مراسم محمد درخشان معاون سابق مجلس، اموراستانها وفرهنگي سازمان تربيت بدني تاكيد كرد: همچنان بعنوان سربازي كوچك درخدمت دولت ومجموعه ورزشي كشورخواهيم بود.

عبدارضا ساورمعاون جديد مجلس، اموراستانها وفرهنگي سازمان تربيت بدني هم اظهارداشت: با تمام توان براي پيشرفت ورزش كشورتلاش خواهيم كرد. دراين جلسه مهندس خدادادي به سمت مديركل دفتر رييس سازمان تربيت بدني منصوب و ازخدمات مسكين نوازقدرداني شد.

کد مطلب 261266

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