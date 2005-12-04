من براي قلع و قمع دانشگاه تهران نيامده ام // به مدرك دكتري افتخار نمي كنم، دانش خود را به دانشگاه آورده ام

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" صبح امروز در نشست مطبوعاتي كه در دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: برداشت عمومي در خصوص انتخاب روساي دانشكده ها و دانشگاه ها اشتباه است. مديريت ها جمعي هستند و اعضاي هيات علمي هر دانشكده را به مسئول دانشگاه پيشنهاد مي كنند و وظيفه انتصاب آن به عهده رييس دانشگاه خواهد بود.
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الفباي حقوق اداري به يك مقام مسئول اين اجازه را مي دهد كه مديران خود را انتخاب كنند. مديريت به لحاظ قانوني جز انتصاب راه ديگري ندارد اما بهتر است كاركنان و اعضاي هيات علمي در هر اداره پيشنهادات خود را ارائه كنند
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در انتصاب من از بيش از 500 عضو هيات علمي دانشگاه تهران نظر خواهي به عمل آمده بود، به طوري كه انتصاب تا دو ماه به طول انجاميد
رئيس دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: در كشور در حال توسعه اي مانند ايران، لحظه ها نيز مهم هستند و نبايد وقت را هدر داد. از تمامي مديران دانشگاه مي خواهم كه امور دانشگاهي را با سرعت هر چه تمام تر انجام دهند.
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هيچ فرقي بين استاد مخالف و موافق وجود ندارد. تنها در صورتي كه يك عضو هيات علمي به جاي آموزش به سياست خواني و تحريك دانشجويان بپردازد مورد برخورد قرار مي گيرد
"عميد زنجاني" در خصوص اعتراض به تغيير مديريت دانشگاه تهران يادآور شد: دانشگاه تهران نماد آموزش عالي است و حساسيت خاصي دارد. اعتراضات حتي اگر از سوي تعداد محدودي مطرح شود در دانشگاه پنهان نمي ماند.
وي با تأكيد بر اينكه براي معترضين نيز احترام قائل هستم افزود: اطلاع رساني در رابطه با اعتراض به انتصاب دانشگاه دقيق نبود و دانشجويان معترض در اين خصوص اطلاع زيادي نداشتند.
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به مدرك دكتري افتخار نمي كنم و هميشه دكتري را از نام خود قلم مي زنم. معادل دكتري ندارم و تنها دانش اينجانب را پس ارزيابي با دكتري يكسان دانسته اند
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روز مراسم توديع معارفه رئيس دانشگاه تهران همانند عمليات شبه نظامي عليه حجاج مكه بود. اگر هوشياري بسيج نبود، در آن روز با وجود حلقه اي به شعاع 4 متر و قطر 8 متر از افراد، در حدود 20 نفر كشته مي شدند
وي با بيان اينكه در روز توديع و معارفه هيچ توهيني به وي نشده و هيچ حركتي عليه اينجانب صورت نگرفته است، تصريح كرد: اشك دانشجويي كه در آن روز براي من ريخته شد و صداي اعتراض دانشجويي كه به خاطر انتصاب من شنيده شد هر دو محترم است. اگر فرصت مي دادند من نيز بين دانشجويان معترض مي رفتم و از فرجي دانا دفاع مي كردم. اما اين حق وزير علوم است كه در راستاي سياست هاي خود مديران همسو را انتخاب كند.
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