من براي قلع و قمع دانشگاه تهران نيامده ام // به مدرك دكتري افتخار نمي كنم، دانش خود را به دانشگاه آورده ام

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" صبح امروز در نشست مطبوعاتي كه در دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: برداشت عمومي در خصوص انتخاب روساي دانشكده ها و دانشگاه ها اشتباه است. مديريت ها جمعي هستند و اعضاي هيات علمي هر دانشكده را به مسئول دانشگاه پيشنهاد مي كنند و وظيفه انتصاب آن به عهده رييس دانشگاه خواهد بود.

الفباي حقوق اداري به يك مقام مسئول اين اجازه را مي دهد كه مديران خود را انتخاب كنند. مديريت به لحاظ قانوني جز انتصاب راه ديگري ندارد اما بهتر است كاركنان و اعضاي هيات علمي در هر اداره پيشنهادات خود را ارائه كنند

وي با بيان اينكه انتصاب روساي دانشكده هاي دانشگاه تهران مانند سابق خواهد بود، اظهار داشت: كليه مديريت ها در دانشگاه ها انتصابي هستند و تا مادامي كه توسط رياست منصوب نشوند در حد پيشنهاد باقي مي مانند. الفباي حقوق اداري به يك مقام مسئول اين اجازه را مي دهد كه مديران خود را انتخاب كنند. مديريت به لحاظ قانوني جز انتصاب راه ديگري ندارد اما بهتر است كاركنان و اعضاي هيات علمي در هر اداره پيشنهادات خود را ارائه كنند. وي خاطر نشان كرد: دكتر "رضا فرجي دانا" نيز به انتصاب وزير علوم، رئيس دانشگاه تهران شده بود. هيچ مديريتي در سطح كشور به صورت انتخابي نيست.

در انتصاب من از بيش از 500 عضو هيات علمي دانشگاه تهران نظر خواهي به عمل آمده بود، به طوري كه انتصاب تا دو ماه به طول انجاميد

رئيس دانشگاه تهران در رابطه با انتصاب خود تصريح كرد: در انتصاب من از بيش از 500 عضو هيات علمي دانشگاه تهران نظر خواهي به عمل آمده بود، به طوري كه انتصاب تا دو ماه به طول انجاميد. مشورت به اين طريق و در سطح وسيعي از دانشگاه بهتر و مفيدتر از مشورت در جمعي انحصاري و 50 نفره با انجام برخي ملاحظه كاري ها است.

رئيس دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: در كشور در حال توسعه اي مانند ايران، لحظه ها نيز مهم هستند و نبايد وقت را هدر داد. از تمامي مديران دانشگاه مي خواهم كه امور دانشگاهي را با سرعت هر چه تمام تر انجام دهند.

هيچ فرقي بين استاد مخالف و موافق وجود ندارد. تنها در صورتي كه يك عضو هيات علمي به جاي آموزش به سياست خواني و تحريك دانشجويان بپردازد مورد برخورد قرار مي گيرد

وي اظهار داشت:يچ فرقي بين استاد مخالف و موافق وجود ندارد. تنها در صورتي كه يك عضو هيات علمي به جاي آموزش به سياست خواني و تحريك دانشجويان بپردازد مورد برخورد قرار مي گيرد. عضو هيئت علمي دانشگاه تهران تصريح كرد: اظهار نظرهاي تمامي افراد حاضر در دانشگاه را مورد بررسي قرار مي دهم. اظهار نظر مانعي ندارد و تنها اخلال در امور را نمي پذيريم.

"عميد زنجاني" در خصوص اعتراض به تغيير مديريت دانشگاه تهران يادآور شد: دانشگاه تهران نماد آموزش عالي است و حساسيت خاصي دارد. اعتراضات حتي اگر از سوي تعداد محدودي مطرح شود در دانشگاه پنهان نمي ماند.

وي با تأكيد بر اينكه براي معترضين نيز احترام قائل هستم افزود: اطلاع رساني در رابطه با اعتراض به انتصاب دانشگاه دقيق نبود و دانشجويان معترض در اين خصوص اطلاع زيادي نداشتند.

به مدرك دكتري افتخار نمي كنم و هميشه دكتري را از نام خود قلم مي زنم. معادل دكتري ندارم و تنها دانش اينجانب را پس ارزيابي با دكتري يكسان دانسته اند

"عميد زنجاني" در خصوص تحصيلات خود و شايعه نگذراندن تحصيلات دانشگاهي خاطر نشان كرد: در سطح دانشگاهي اساتيد بزرگي وجود دارد كه دانش خود را به دانشگاه آورده اند و اين افتخار است كه من نيز براي دانشگاه دانش به ارمغان آورده ام. به مدرك دكتري افتخار نمي كنم و هميشه دكتري را از نام خود قلم مي زنم. معادل دكتري ندارم. تنها دانش من را پس از ارزيابي با دكتري يكسان دانسته اند.

روز مراسم توديع معارفه رئيس دانشگاه تهران همانند عمليات شبه نظامي عليه حجاج مكه بود. اگر هوشياري بسيج نبود، در آن روز با وجود حلقه اي به شعاع 4 متر و قطر 8 متر از افراد، در حدود 20 نفر كشته مي شدند

وي حركت اعتراض آميز دانشجويان را در بيرون از دانشگاه در روز مراسم توديع و معارفه رئيس دانشگاه تهران همانند عمليات شبه نظامي عليه حجاج مكه ارزيابي كرد و افزود: اگر هوشياري بسيج نبود، در آن روز با وجود حلقه اي به شعاع 4 متر و قطر 8 متر از افراد در حدود 20 نفر كشته مي شدند. رئيس دانشگاه تهران اضافه كرد: در آستانه 16 آذر ماه اين اولين و آخرين تجمع نخواهد بود نبايد گذاشت دشمن از اين تجمع ها استفاده كند.

وي با بيان اينكه در روز توديع و معارفه هيچ توهيني به وي نشده و هيچ حركتي عليه اينجانب صورت نگرفته است، تصريح كرد: اشك دانشجويي كه در آن روز براي من ريخته شد و صداي اعتراض دانشجويي كه به خاطر انتصاب من شنيده شد هر دو محترم است. اگر فرصت مي دادند من نيز بين دانشجويان معترض مي رفتم و از فرجي دانا دفاع مي كردم. اما اين حق وزير علوم است كه در راستاي سياست هاي خود مديران همسو را انتخاب كند.