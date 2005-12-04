هدف همايش خروج از انحصار هنر غربي است

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر"، دكتر بهمن نامور مطلق، دبير كل همايش، در مراسم افتتاح همايش بينالمللي طبيعت در هنر شرق گفت: "تفاوتي كه اين همايش با ساير همايشهاي دارد اين است كه بيشتر موضوع محوراست نه شخصيت محور و همين طور درونمايه آن طبيعت است."
نامور مطلق تصريح كرد: "يكي از اهداف برگزاري اين همايش ايجاد گوناگوني هنرهاي جهاني و خروج از انحصار هنر غربي در كشور است. با اندكي دقت متوجه ميشويم كه تعاملات ما در سدههاي اخير اغلب به يك فرهنگ خاص محدود شده بود. در واقع غرض اين است كه به هنرمندان براي ايجاد ارتباط و تعامل قدرت انتخاب داده شود. هدف ديگر احياي روابط هنري بيناشرقي و ايجاد شبكه شرقي است. به ويژه اينكه براي حفظ هويتهاي فرهنگي در آستانه جهاني شدن، ضرورت همبستگي و اتحاد هنر شرقيان كاملا لمس ميشود."
وي افزود: "شناخت خود در آينه هنرهاي شرقي از طريق ارتباط حضوري از ديگر اهداف برگزاري اين همايش بوده است. اين همايش با انجام مجموعه اي از فعاليتها تلاش ميكند تا با شناخت هنرهاي شرقي و تعاملات و اشتراكاتي كه با هنرهاي ايراني و اسلامي داشته اند به برخي ديگر از زواياي هنرهاي خودي دست يابد. در واقع يكي از مباحث مشترك در انديشه ها و هنرهاي شرقي نگرش كلي آنها نسبت به طبيعت است. فرهنگهاي شرقي به هماهنگي انسان و طبيعت گرايش دارند. اين انديشه نزد چينيها، هنديها و ايرانيان با تفاوتهايي قابل مشاهده و برخلاف برخي انديشهها و باورهاي اسطورهاي و آييني است كه انسان را از طبيعت جدا ميكند. درانديشه ايراني اسلامي نيز توجه ويژهاي به طبيعت شده است."
دبيركل همايش گفت: "در نگارگري و معماري ايراني همواره كتيبههاي قرآني و باغهاي بهشتي در كنار هم قرار مي گيرند كه اوج آنها را در مكتب هرات، تبريز و اصفهان مشاهده ميكنيم. طبيعت نزد هنرمندان عارف به گونه اي ويژه داراي اهميت بوده و آنها طبيعت را براي بهرهبري مادي نميخواستند بلكه براي چيزي كه در درون خود مخفي كرده بود، دوستش داشتند. بنابراين طبيعت از نظر حكما و هنرمندان عارف نه تنها راز و رمزهايي داشت كه مي توانست آن عوالم بالا را هم بنماياند."
نظر شما