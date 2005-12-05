مفاهيم اساسي جامعه شناسي در يك كتاب گردآوري شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، « آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه شناسي » نوشته "حميد عضدانلو" در 744 صفحه ، شمارگان 2200 نسخه و بهاي 7600 تومان توسط نشر ني منتشر شد .

به گفته وي ، بيش از هفت سال زمان صرف فيش برداري براي تاليف اين كتاب كرده و از ميان بيش از چهارصد هزار فيش كتاب حاضر را تاليف كرده است .

اگرچه دكتر عضدانلو سالها زمان صرف نگارش كتاب « مفاهيم اساسي جامعه شناسي » كرده است ، اما به اعتقاد وي اين كتاب نه يك فرهنگ جامع كه شايد مقدمه اي براي تاليف فرهنگ بزرگي در اين زمينه باشد .

مفاهيم كه در اين كتاب مورد بررسي و دقت قرار گرفته اند همگي از منابع دست اول علم جامعه شناسي استخراج و استفاده از اين كتاب به درك بهتر كتابهاي تخصصي اين حوزه كمك مي كند . همه تعاريف اساسي جامعه شناسي كه در اين مجموعه گرد آمده است از منابع اساسي و شعب مختلف علوم انساني استخراج شده است .

در اين كتاب بيش از هزار مفهوم كليدي و اساسي جامعه شناسي تعريف و مولف با آوردن مثالها و موارد كاربردهاي متفاوت آن مفاهيم از سوي جامعه شناسان به درك بهتر اين مفاهيم كمك كرده است .

حميد عضدانلو ، استاد دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1327 متولد شده است وي داراي مدرك دكترا در رشته جامعه شناسي است و تاكنون تحقيقات و كتابهاي مختلفي در حوزه جامعه شناسي از او انتشار يافته است .

به گزارش مهر ، كتاب « آَشنايي با مفاهيم اساسي جامعه شناسي » ، نخستين تاليف جامع و مستقلي است كه تاكنون در زمينه مفاهيم كليدي جامعه شناسي در ايران منتشر شده است .