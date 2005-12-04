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۱۳ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۵۹

مدير عامل بانك ملي ايران:

بخشش منابع بانكي كارها را فشل مي كند

مدير عامل بانك ملي ايران معتقد است كه نگاه به منابع بانكي به عنوان بخشش اين منابع كارها را فشل مي كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، انصاري اين مطلب را در ميزگرد خبري كه با حضور تمامي استانداران و مسئولان اجرايي كشور برگزار شد، اعلام كرد.

مدير عامل بانك ملي ايران در اين ميزگرد خواستار پرداخت به موقع بدهي اعطاي تسهيلات شد و گفت: در اين صورت بانكها تسهيلات ديگري را به خود استانها اختصاص خواهند داد.

وي افزود: اگر از  متقاضيان براي اعطاي تسهيلات وثيقه گرفته نشود هيچ معوقي باز پرداخت نمي شود .

انصاري گفت: نگاهي كه به صورت بخشش منابع بانكي وجود دارد كار را فشل مي كند .

وي در عين حال تصريح كرد: بانكها براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان قطعا بايد وثيقه دريافت كنند.

کد مطلب 261335

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