بخشش منابع بانكي كارها را فشل مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، انصاري اين مطلب را در ميزگرد خبري كه با حضور تمامي استانداران و مسئولان اجرايي كشور برگزار شد، اعلام كرد.

مدير عامل بانك ملي ايران در اين ميزگرد خواستار پرداخت به موقع بدهي اعطاي تسهيلات شد و گفت: در اين صورت بانكها تسهيلات ديگري را به خود استانها اختصاص خواهند داد.

وي افزود: اگر از متقاضيان براي اعطاي تسهيلات وثيقه گرفته نشود هيچ معوقي باز پرداخت نمي شود .

انصاري گفت: نگاهي كه به صورت بخشش منابع بانكي وجود دارد كار را فشل مي كند .

وي در عين حال تصريح كرد: بانكها براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان قطعا بايد وثيقه دريافت كنند.