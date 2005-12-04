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۱۳ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۰۲

تمدن نماينده مردم شهركرد در مجلس در جمع خبرنگاران:

شرايط براي وزير شدن "هامانه" مناسب است

شرايط براي وزير شدن "هامانه" مناسب است

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: شرايط مجلس براي راي اعتماد به وزيري هامانه مناسب تر از سه وزير پيشنهادي گذشته است.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مرتضي تمدن نماينده مردم شهركرد در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: مجلس انتظار ندارد كه احمدي نژاد با نمايندگان مجلس رايزني و مشورت كند.

وي افزود: مجلس بدون توجه به مشورت نكردن رئيس جمهور با نمايندگان، مستقلا توانايي وزير پيشنهادي را بررسي خواهد كرد.

تمدن گفت: احمدي نژاد متناسب با معيارهايش، گزينه معرفي مي كند و مجلس هفتم هم با معيارهايش قضاوت خواهد و راي اعتماد مي دهد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در خصوص گزينه چهارم وزارت نفت مصلحت سنجي صورت خواهد گرفت، افزود: به هيچ وجه اينطور نخواهد بود، زيرا مبناي تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين صورت زير سوال مي رود.

وي تصريح كرد: اگر روزي مجلس واقعا به اين نتيجه برسد كه هامانه هم خداي نكرده شرايط لازم را براي تصدي اين پست ندارد، همانند گزينه هاي ديگر راي اعتماد نخواهد داد.

وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا وزير پيشنهادي راي اعتماد خواهد آورد يا خير، گفت: به احتمال قريب به يقين راي لازم را وزيري هامانه از مجلس كسب خواهد كرد.

کد مطلب 261336

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