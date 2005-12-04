بايد با رسانه ها در تعامل باشيم // سه ديدار دوستانه برگزارخواهيم كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" سرمربي تيم ملي كشورمان با ذكراين مطلب اظهارداشت: براي اينكه بتوانيم در ادامه راه حركت بهتري داشته باشيم، شما مربيان ليگ بهترين افرادي هستيد كه مي توانيد به ما كمك كنيد.

وي با اشاره به برپايي كمپ تيم ملي" ب" گفت: تلاش كرديم تا در وقفه چند روزه مسابقات ليگ، بازيكناني را كه تا به حال نديده بوديم ازنزديك ببينيم. دراين كمپ 4 روزه، 6 نوبت تمرين برگزارشد وبا قابليتهاي بازيكنان آشنا شديم.

برانكو درخصوص برنامه هاي تيم ملي تا پايان رقابتهاي جام جهاني گفت: طرح و برنامه هاي تيم ملي براي جام جهاني ازروز 1/8/2005 آغازشده وطي اين مدت نقاط ضعف تيم ملي در دوره انتقالي به زيرذره بين برده شد. مباحثي ازجمله آماتوريسم، حرفه اي گري، زيرساخت، سازماندهي، مدارس فوتبال، توسعه فوتبال و ورزش و رسانه ها ازجمله مباحثي هستند كه ما بر روي آن تحقيق كرديم. ازتاريخ 1/12 2005 تا 10/12/2005 فهرستي مركب ازبازيكنان اميد وبزرگسال در رقابتهاي غرب آسيا به ميدان مي روند. دراين فرصت، اردويي را تحت عنوان اردوي تيم ملي" ب" برگزاركرديم كه پيش تر به آن اشاره شد.

برانكو تصريح كرد: انجام بازيهاي دوستانه قبل ازمراسم قرعه كشي هم ازاهم فعاليتهاي ما بود و برنامه بعدي، سرزدن به لژيونرها و ادامه برقراري ارتباط با مربيان ليگ برتري است.

وي افزود: چهاردهم دي ماه قراربود قرعه كشي مقدمات جام ملتهاي آسيا صورت گيرد، اما اين تاريخ به تعويق افتاد و به اول اسفند ماه موكول شد. ما براي اينكه به مسابقات ليگ ضربه نخورد، قراربود كمپ چهار روزه اي را درتاريخ 4 فوريه برپا كنيم، اما با توجه به اين تغييربرنامه معلوم نيست چه زماني را به برگزاري اين اردو اختصاص دهيم.

برانكودر ادامه اظهارداشت: ما درنظرداشتيم اردويي را درتاريخ 25 مارس (5 فروردين) برگزاركنيم كه احتمالا به اول مارس (10 اسفند) تغييرزمان خواهد داد. درفاصله هشتم مارس (17 اسفند) تا 22 مارس (دوم فروردين) يك بازي دوستانه با يك تيم اروپايي انجام خواهيم داد. ما درماه آوريل مسابقه اي نخواهيم داشت.

برانكوخصوصا اعلام فهرست نهايي بازيكنان تيم ملي براي رقابتهاي جام جهاني گفت: فهرست نهايي جام جهاني بعد ازاتمام مسابقات ليگ ومقدماتي جام باشگاههاي آسيا اعلام خواهد شد. درنظرداريم به بازيكنان ليگ بين 7 تا10 روز استراحت بدهيم و اردوي نهايي از11 ارديبهشت براي بازيكنان ليگ برپا خواهد شد. ازآنجا كه ليگ هاي آلمان و ايتاليا تا 13 و14 مه (23 و 24 ارديبهشت) ادامه مي يابد، 7 روز هم استراحت براي لژيونرها درنظرمي گيريم و اردوي نهايي با حضورهمه بازيكنان درتاريخ 31 ارديبهشت ماه برگزارخواهد شد، ما تا قبل از برگزاري رقابتهاي جام جهاني 3 مسابقه دوستانه برگزارخواهيم كرد ودرتاريخ 25 مه (4 خرداد) به آلمان عزيمت خواهيم كرد.

برانكو درپايان گفت: من با رسانه ها هيچ مشكلي ندارم، ضمن اينكه اعتقاد دارم بايد مربيان تيمهاي ليگ نظرات خود را بگويند تا تيم پرقدرتي را راهي جام جهاني كنيم.