نشان دادن عواطف خانوادگي در سريال هاي اروپايي كم رنگ است

"ابوالفضل آقابابا"، كارشناس رسانه، در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، در پاسخ به اين سوال كه در سال هاي اخير، در اكثر سريال هاي خارجي كه خريداري و پخش مي شوند، "زن" محور و قهرمان داستان سريال است و در ومقابل نقش و جايگاه او در خانواده، متزلزل، كمرنگ و درحاشيه است، تاثير اين گونه سريال ها را برمخاطب چه طور ارزيابي مي كنيد، گفت: "خريد و پخش سريال هاي خارجي، تصميم و اقدام خوبي است ، حتي خريد سريال ها و فيلم هاي خارجي، براي صدا و سيما، از نظر اقتصادي نيز، نسبت به توليد سريال هاي داخلي، به صرفه تر است، چرا كه ساخت سريال هاي داخلي گران تمام مي شود و مدت زيادي زمان مي برد. علاوه بر آن، سريال هايي كه اخيراً خريداري مي شود، به روز هستند و مدت زيادي از ساخت آن ها سپري نشده است. بنابراين ما را به فرهنگ آن جامعه نزديك مي كند. البته درباره اين كه چرا اكثر سريال هايي كه اخيرا پخش مي شوند، زنان نقش محوري را ايفا مي كنند، بطوري كه در اكثر اين سريال ها، زن درمحيط كار و درجامعه نقش فعالي دارند و در عوض، نقش اين زنان در خانواده به شدت كمرنگ است و از اين حيث دچارمشكل هستند، فكر نمي كنم كه تعمدي در اين قضيه باشد. چرا كه با توجه به شناختي كه از مسوولان دارم، بعيد مي دانم كه اين سريال ها با اهداف خاصي خريداري شده باشند."

اين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه نقش اكثر زنان در سريال هاي خارجي كه پخش مي شوند، مثبت است، افزود: " مسلماً پخش اين نوع سريال ها يا فيلم هاي خارجي، تاثير خوبي را بر مخاطب مي گذارد. فيلم "من سام هستم" با بازي شون پن، چندي پيش از شبكه اول سيما پخش شد. در اين فيلم، ما ارتباط يك فرد عقب مانده ذهني را با دخترش مي بينيم كه دخترش را از دروغ گفتن برحذر مي كند يا در دادگاه به حقوق شهروندي خود كاملاً واقف است و اشاره مي كند كه وقتي صحبت مي كنم بايد كسي كنارم باشد. در مجموع پخش اين فيلم ها يا مجموعه ها باعث مي شود كه تاثير زيادي بر مخاطبان بگذارد و مردم با حقوق اجتماعي فرهنگ هاي مختلف آشنا شوند."

اين محقق و كارشناس رسانه خاطر نشان كرد: " بخش عمده اي از سريال هاي خارجي درحال پخش، به نسبت سريال هاي ايراني به لحاظ اخلاقي، سالم تر هستند و روابط خانوادگي وعواطف انساني به زيبايي در آنها نشان داده مي شود، حتي مي توان اشاره كرد كه روابط خانوادگي در سريال هاي خارجي، نسبت به معادل اين روابط در سريال هاي ايراني عميق تر، انساني تر و با حيا تر است. البته نشان دادن روابط خانوادگي و انساني، در سريال هاي آمريكايي، تفاوت زيادي با سريال هاي اروپايي دارد، چرا كه در فيلم هاي آمريكايي، اين روابط بيشتر مبتني بر خانواده ها است. مثل سريال پزشك دهكده. اما سريال هاي اروپايي در ارتباط با نشان دادن عواطف خانوادگي كم رنگ تر هستند."

وي با اشاره به سريال "پرستاران" كه سريالي عالي وقابل تكريم است، گفت: " دراين سريال روابط پرستاران با بيماران به زيبايي به تصوير كشيده شده است. آنها با وجود مشكلات شخصي شان ولي به نحو مطلوبي با بيماران رفتار مي كنند. يا سريال هاي عربي كه علي رغم ضعف هاي شان، اما با فضاي كشورشان آشنا مي شويم."

آقابابا در ادامه عنوان كرد: " براي حل اين مشكل كه چرا در برخي از مواقع تلويزيون مرتباً سريال هايي نشان مي دهد كه زن محور اصلي آن را ايفا مي كند يا پخش سريال هاي آلماني و... مي توانيم با فرستادن افراد كارشناس با سلايق متفاوت، روند خريداري اين فيلم ها را سامان دهيم. همچنين مسوولان خريد فيلم ها، بايد قبل از خريد، جستجوي وسيعي انجام دهند و كمبودها را مشخص كنند و بعد، بر اساس اين كمبودها فيلم ها را خريداري كنند."

وي در پايان يادآور شد: "ظرف يك سال و نيم اخير، خريد فيلم ها و سريال هاي خارجي، استحكام بيشتري پيدا كرده است و سريال ها به روز خريداري مي شوند. علاوه بر آن، كارگردانان ما، مي توانند از اين كارها اقتباس هاي خوبي داشته باشند."