حماسه هشت سال دفاع مقدس با حضور قلم هاي توانمند ماندگار مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" در اراك، سردار سرتيپ دوم "داوود غياثي راد" در نشست هماهنگي برگزاري مراسم گشايش مجمع خبرنگاران و نويسندگان دفاع مقدس استان مركزي در اراك افزود: رسانه ها ي گروهي و الكترونيكي بهترين وسيله انتقال و تبيين ارزشهاي هشت سال دفاع مقدس است.

وي با تاكيد بر اثرگذاري رسانه ها بر افكار عمومي تصريح كرد: رسانه ها براي انعكاس مطلوب آثار خود بايد به نيازسنجي و مخاطب شناسي و استفاده از ادبيات مورد قبول مخاطبان در ارائه مطالب خود توجه كنند كه اين اصل در ارائه ارزشها وفرهنگ دفاع مقدس اهميتي دو چندان پيدا مي كند.

سردار غياثي نقش خبرنگاران ونويسندگان در ارائه مطالب واثرگذاري برجامعه را غير قابل انكار خواند وگفت: بنياد حفظ آثار دفاع مقدس و ستاد كل نيروهاي مسلح خواهان تقويت مجمع خبرنگاران ونويسندگان دفاع مقدس هستند.

وي پيشرفت، آباداني، استقلال، امنيت، وآرامش امروز جامعه را مرهون شهدا و ايثارگران دانست و گفت: همه ما در هر سكاني كه قرار داريم موظفيم در راستاي ترويج فرهنگ شهدا ودفاع مقدس تلاش كنيم.

وي حفظ روحيه شهادت طلبي و ايثار در مردم را در گروي حفظ واشاعه دستاوردهاي سالها دفاع مقدس دانست.

در اين جلسه مدير كل بنياد حفظ آثار وارزشهاي دفاع مقدس استان مركزي گفت: تقويت مجمع خبرنگاران ونويسندگان دفاع مقدس در استان نيازمند حمايت مسوولان استان است.

سرهنگ محمدجلالي افزود: استان مركزي باداشتن هفته نامه هاي متعدد وصداوسيماي استاني پتانسيل خوبي در اين زمينه دارد و نقش موثري را در صورت برنامه ريزي در حفظ ارزشهاي دفاع مقدس مي تواند داشته باشد.

در پايان اين ديدار، مقرر شد افتتاح مجمع خبرنگاران و نويسندگان دفاع مقدس استان مركزي در هجدهم دي ماه جاري در سالن بسيج اراك و با حضور مسوولان استاني و كشوري برگزار شود.