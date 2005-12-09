امروز در تاريخ

در گذشت آيت الله العظمي گلپايگاني :



درچنين روزي در سال1372هجري شمسي حضرت آيت الله العظمي حاج سيد محمد رضا گلپايگاني عالم وارسته، فقيه عاليقدر و مرجع بزرگ جهان تشيع دارفاني را وداع گفت. آن عالم رباني در هشتم ذيقعده 1316 ق در گلپايگان، پا به عرصه وجود نهاد. وي تحصيلات مقدماتي خود را نزد آيت الله محمد تقي گوگدي و آيت الله سيد محمد حسن خوانساري آموخت. ايشان بعدهاو بعد از طي دروس سطح و مياني حوزه ، در درس خارج فقه و اصول حضرت آيت الله العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي حاضر شد و در قم به مدت هشت ماه از محضر آيات عظام ميرزاي نائيني و آقاي سيد ابوالحسن اصفهاني بهره كامل برد. از ديگر اساتيد آن عالم رباني مي‎توان به حضرات آيات عظام مسجد شاهي اصفهاني، كبير، بروجردي، عراقي و غروي اصفهاني اشاره كرد . وي از آيت الله حائري اجازة اجتهاد و از شيخ عباس محدث قمي و آقا شيخ محمد رضا اصفهاني اجازة نقل روايت اخذ كرده است. ايشان بعدها به تربيت شاگرداني چند همت گمارد كه حضرات آيات و حجج اسلام مرتضي مطهري، سيد اسد الله مدني، محمد مفتح، سيد محمد حسيني بهشتي، علي مشكيني، ناصر مكارم شيرازي، جعفر سبحاني و... از آن جمله اند .

از آن عالم رباني آثاري چند به جاي مانده است كه كتاب الحج در سه جلد ، الهداية الي من له الولاية ، نخبة الاشارات في احكام الخيارات ، كتاب القضاء در دو جلد ، كتاب الشهادات ، بلغة الطالب في التعليق علي بيع المكاسب، الدرّ المنضود في احكام الحدود ، نتايج الافكار في نجاسة الكفار ، كتاب الطهارة و كتاب القضاء عناوين مهمترين آنها هستند. ايشان همواره يار و ياور امام خميني ره بودند و در صحنه هاي مختلف مبارزه عليه رژيم ستمشاهي ياوري صديق براي مبارزين بر ضد رژيم پهلوي به شمار مي رفتند . حضرت آيت الله گلپايگاني علاوه بر تدريس ، دهها موسسة فرهنگي و ديني درنقاط مختلف جهان و دهها مسجد و مدرسه در سراسر كشوربنا نهاد . سرانجام آن فقيه بزرگوار در 96 سالگي در 18 آذر 1372 به ديار حق شتافت . پيكر پاكش را در مسجد بالاسر مرقد مطهر حضرت معصومه ـ عليها السلام ـ، در جوار تربت استادش ايت الله العظمي حائري يزدي به خاك سپردند .

درگذشت علامه طباطبايي اصفهاني :

در چنين روزي در سال 1314 هجري قمري ، سيد ابوالحسن طباطبايي اصفهاني از فيلسوفان و دانشمندان بزرگ شيعه در گذشت. وي در احمد آباد هند به دنيا آمد و تحصيل علوم مقدماتي را در اصفهان آغاز كرد. او پس ازتحصيل مراتب عالي تر علوم بويژه فلسفه در مدرسه دارالشفاي تهران به تدريس فلسفه ، رياضيات ، عرفان مشغول شد . حواشي بر اسفار ملاصدرا و حاشيه بر شفاي ابو علي سينا از جمله آثار اوست . وي همچنين در حوزه ادبيات نيز تلاش هاي وافري داشته است و يك ديوان اشعار و تصحيح مثنوي مولوي از آن عالم رباني به جاي مانده است .



در گذشت آيت اله ميرزا صادق مجتهد تبريزي :

درچنين روزي در سال 1351 هجري قمري آيت الله ميرزا صادق مجتهد تبريزي فقيه معاصردار فاني را وداع گفت . وي در سال1274 هجري قمري در تبريز ديده به جهان گشود. الصلاه ، رساله اي در مشتقات و وسيله النجاه از جمله مهمترين آثار اويند .

نخستين انتخابات مجلس خبرگان رهبري :



درچنين روزي درسال 1361هجري شمسي انتخابات نخستين دوره مجلس خبرگان برگزارشد. اين دوره ازمجلس خبرگان با شركت 69تن از نمايندگان خبره مردم سراسركشور گشايش يافت. مجلس خبرگان رهبري بر اساس قانون اساسي وظيفه رسيدگي به امور و وظايفي را دارد كه بر اساس اصل 110 قانون اساسي بر عهده رهبر نهاده شده است .





شهادت خلبان احمد كشوري :

درچنين روزي در سال 1359 ه ش سرگرد خلبان احمد كشوربه درجه رفيع شهادت نايل آمد . شهيد سرتيپ خلبان احمد كشوري درتيرماه سال 1332 ه ش درخانواده اي متوسط درشمال كشوربه دنيا آمد . وي پس ازطي تحصيلات مقدماتي ومتوسطه درسال 1351 ه ش وارد ارتش ( هوانيروز ) شد . اوهمزمان با تحصيل علوم ،به معنويت نيزتوجه داشت وهمواره با ترويج روحيه انقلابي ومجاهدت تلاش مي كرد در جهت آرمانهاي مذهبي خود گام بردارد . او دردوران قبل ازانقلاب اسلامي بسياري ازشب ها را با چاپ اعلاميه هاي امام خميني ره به صبح رساند . در دوران نخست وزيري بختيار وي با چند تن از دوستان خود طرح كودتايي را تنظيم كرد ند و آن را نزد آيت الله پسنديده برادر امام ره برد اما اين طرح هنوز به انجام نرسيده بود كه انقلاب مردم در بهمن 1357 به پيروزي رسيد . او پس از انقلاب اسلامي و وقوع جنگ تحميلي خود را وقف جبهه هاي نبرد عليه رژيم بعثي و متجاوزين كرد و در بسياري از عمليات هاي مهم شركت جست . شهيد كشوري سرانجام در چنين روزي در سالل 1359 ه ش در ايلام در منطقه ميمك در حالي كه با بالگردان خود از ماموريت نظامي باز مي گشت ، مورد حمله مزدوران بعثي قرار گرفت و به در جه رفيع شهادت رسيد .

معرفي عراق به عنوان آغاز گر جنگ هشت ساله ومتجاوز از سوي سازمان ملل :



درچنين روزي درسال 1370 ه ش سازمان ملل متحد عراق را به عنوان آغازگرجنگ هشت ساله معرفي كرد . پس ازيازده سال از آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران و سه سال پس از صدور قطعنامه 598 ميلادي و با تلاش هاي پيگير سياسي مسوولان نظام جمهوري اسلامي ايران، حقانيت ايران در دفاع از از موجوديت و استقلال خود براي جامعه جهاني اثبات شد . خاوير پرز دكوئيار دبير كل وقت سازمان ملل متحد در چنين روزي در سال 1370 طي گزارشي رسمي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام كرد كه عراق در 31 شهريور 1359 به ايران حمله كرده است .

آغازهشتمين اجلاس سران كشور هاي اسلامي :

درچنين روزي در سال 1376 ه ش هشتمين اجلاس سرا ن كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي درتهران آغاز شد . حضرت آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي با حضور در مراسم افتتاحيه سخنراني كرد. رياست كنفرانس براي يكدوره سه ساله به ايران رسيد و رييس جمهور خاتمي، رياست كنفرانس را بر عهده گرفت. مقدمات اين كنفرانس در زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني فراهم آمده بود.

سقوط كابينه قوام :

درچنين روزي در سال 1326 ه ش كابينه قوام سقوط كرد .دردوره پانزدهم نشانه ‏هاي تفرقه و مخالفت با اهداف قوام روز به روز بيشتر مي شد . سردار فاخر حكمت كه از اعضاي كميته مركزي حزب دموكرات بود و به عنوان رئيس مجلس نيز انتخاب شده بود ، فراكسيون قدرتمند مجلس را تحت تاثير خود داشت وبه اين ترتيب طرفداران قوام در اقليت قرار گرفتند و كابينه قوام در خطر سقوط قرار گرفت. در اين حال محمد رضا شاه با اطمينان از اين كه قوام، اكثريت را در مجلس از دست داده، با وزراي كابينه قوام از طريق عواملش مذاكره كرد و آنان استعفاي خود را براي شاه فرستادند. با درخواست قوام براي گرفتن راي اعتماد از مجلس، كابينه‏اش راي نياورد و بدين ترتيب كابينه او در چنين روزي سقوط كرد . قوام كه پيش‏بيني چنين امري را نمي‏كرد از ايران خارج شد و مدتي در فرانسه ماندگار شد.



آغاز انتفاضه :



در چنين روزي در سال 1987 ميلادي انتفاضه نخست مسلمانان فلسطيني آغاز شد . اين قيام با تظاهرات خياباني و پرتاب سنگ در كرانه باختري و نوار غزه همراه با عمليات متهورانه غرق كردن يك فروند ناوچه اسراييلي و عبور از كمربند امنيتي رژيم صهيونيستي در لبنان آغاز شد . انتفاضه از نفض عربي وبه معناي تكان و جنبش است و در اصطلاح به انقلاب سنگ اطلاق شد ه است . در قاموس فلسطينيان انتفاضه مرحله قبل ازانقلاب است . مرحله اي كه با پرتاب سنگ و كوكتل مولوتوف آغازمي شود . شكست مبارزات پيشين فلسطيني ها ، فشار مضاعف صهيونيست ها بر فلسطينيان و روند سازش اعراب با رژيم صهيهونيستي از جمله علل ظهور انتفاضه بوده است . حركه المقاومه السلاميه ( حماس ) ، جنبش جهاد اسلامي فلسطين ، حزب تحرير اسلامي ، جهاد اسلامي بيت المقدس و رهبري متحد قيام از جمله اصلي ترين گروههاي شركت كننده در قيام انتفاضه فلسطين بودند .



اشغال بيت المقدس توسط نيروهاي انگليسي در جنگ اول جهاني :



در چنين روزي در سال 1917 ميلادي و در اثناي در جنگ جهاني اول ، نيروهاي عثماني بيت المقدس را به نيروهاي انگليسي تحت فرماندهي ويسكونت آلن باي واگذار كردند .



قيام اسپارتاكوس :

در چنين روزي در سال 73 پيش از ميلاد قيام اسپارتاكوس آغاز شد. اسپارتاكوس از اهالي شمال درياي اژه بود. وي بعدها به ارتش روم پيوست . اسپارتاكوس در سال 74 پيش از ميلاد به جمع گلادياتورها پيوست. وي بر اثر ظلمي كه بر بردگان در روم باستان مي رفت ، دست به قيام گسترده اي زد و توانست درراه آزادي اين قشر به موفقيت هايي نيز دست يابد.



وقوع جنگ مدرس :

درچنين روزي در سال1758ميلادي جنگ 13ساله مدرس آغاز شد . اين جنگ را ازخونين ترين جنگهاي استعماري انگلستان و فرانسه درهندوستان مي دانند . نبرد مدرس با حمله نيروهاي فرانسوي به بندر مدرس آغازشد . در پايان اين جنگ فرانسه مغلوب انگليس شد .

استقلال تانزانيا :

درچنين روزي در سال1961ميلادي تانزانيا از انگلستان مستقل شد . تانزانيا كشوري است كوهستاني در منطقه استوايي آفريقاي شرقي در ساحل اقيانوس هند . مردم اين كشور از نژاد سياه و سفيد اند و زبان رسمي آنان سواحلي و انگليسي است . اغلب مردم اين كشور به زبانهاي عربي و بانتو تكلم مي كنند . تانزانيا از كشور هاي مشترك النافع انگلستان به حساب مي آيد . اين كشور از اتحاد دو سرزمين تاگانيكا و زنگبار در سال 1964 ميلادي به وجود آمد و در همين سال نيز به عضويت سازمان ملل متحد پذيرفته شد . سال استقلال تانگانيكا 1961 و سال استقلال زنگبار 1963 است .



تولد كالر ويلهلم شل :

شل شيميدان سوئدي درچنين روزي در سال 1742 ميلادي به دنيا آمد . وي را كاشف كلر ، منگنز و گليسيرين دانسته اند .

تولد جان ميلتون :

در چنين روزي در سال 1608 ميلادي جان ميلتون شاعر مشهور انگليسي در لندن ديده به جهان گشود .

تولد گوستاو دوم:

در چنين روزي در سال 1594 ميلادي گوستاو دوم پادشاه سوئد ديده به جهان گشود .

امضاي پيمان هاگ :

در چنين روزي در سال 1625 ميلادي پيمان هاگ توسط انگلستان و هلند به امضا رسيد . براساس اين توافق به كريستين چهارم در دانمارك مقرري اعطا مي شد .

سوختن آثار اديسون :

در چنين روزي در سال 1914 همگي آثار فونوگراف اديسون در آتش از بين رفتند .

تهاجم گسترده نيروهاي انگليسي در شمال آفريقا :

در چنين روزي در سال 1940 ميلادي و در طول جنگ جهاني دوم نيروهاي انگليسي تهاجم گسترده خود را در شمال آفريقا آغاز كردند .

اعلان جنگ از سوي چين :

در چنين روزي در سال 1941 ميلادي چين عليه ژاپن ، آلمان و ايتاليا اعلان جنگ كرد .

فراخواني شوروي از سوي ناتو :

در چنين روزي در سال 1983 ميلادي وزراي امور خارجه ناتو، از شوروي خواستند با حضور در يك گفتگوي سياسي به كاهش مشكلات جهان معاصر كمك كند.

محاكمه سران جنگ كثيف :

در چنين روزي در سال 1985 ميلادي در آرژانتين ، پنج نظامي ارشد اين كشور به خاطر به راه انداختن" جنگ كثيف " كه بر اثر آن بيش از نه هزار نفر از مردم اين كشور ناپديد شد ند ، در دادگاه حاضر و به حبس هاي طولاني مدت محكوم گرديدند .

حمله به جباليا :

در چنين روزي در سال 1987 ميلادي در نواز غزه ، جوخه هاي ترور رژيم صهيونيستي به اردوگاه فلسطينيان در جباليا حمله كردند .

رياست جمهوري لخ والسا :

در چنين روزي در سال 1990 ميلادي لخ والسا براي نخستين بار در طول تاريخ لهستان ، با راي مستقيم مردم به رياست جمهوري اين كشور انتخاب شد .

انتخاب اسلوبودان ميلوسويچ :



درچنين روزي در سال 1990 ميلادي اسلوبودان ميلو سويچ به عنوان نخستين رييس جمهورصربستان ، درپنجاه سال اخير، از طريق آرا ي مستقيم مردم اين كشور انتخاب شد .

پول مشترك در اروپا :



در چنين روزي در سال 1991 ميلادي اعضاي اتحاديه اروپا موافقت كردند كه كه از سال 1999 پول واحد مشتركي با نام يورو را در كشور هاي عضو اين اتحاديه رواج دهند .