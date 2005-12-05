قديميترين و كاملترين نسخه قرآن كريم در روسيه است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه " مهر" در تحقيقات علمي كه در زمينه قرآن هاي موجود در جهان انجام شده است روزنامه "غازيتا" ي روسيه اعلام كرد: كاملترين و قديمي ترين اثر باستاني مهم جهان نزد آنهاست.

به گزارش روزنامه " الرائد"، اين اثر باستاني دست نوشته اي از قرآن كريم است كه از نظر مسلمانان اولين نسخه كامل و قديمي قرآن است كه در زمان خليفه سوم عثمان نوشته شده است و نزد روسها موجود است.

بر اين اساس روسها معتقدند عثمان بر روي ورقهاي اين قرآن كشته شد و خونش بر صفحات آن ريخته شد.

جلد اين قرآن به شكل خاصي است و از پوست حيواني كوهي درست شده است.

رضوان محقق آثار قرآني با مد نظر قرار دادن همه آثار قرآني گفت كه اين نسخه دست نوشته قرآن كه به قرآن "عثمان" معروف است قديمي ترين و كاملترين قرآن است و به خط عثمان خليفه سوم مسلمانان است.

آزمايشهاي كربوني كه در هلند بر روي اين قرآن انجام شده است، نشان مي دهد قرآن مذكور به قرن دوم هجري و يا قرن هشتم و نهم ميلادي بازمي گردد.

قبل از اين قرآن، قديمي ترين قرآن به قرن سوم هجري ( دهم ميلادي) باز مي گشت.

ميان نسخه هاي قرآن كريم كه پس از مدتي به دست آمدند، اختلافاتي ايجاد شد كه علماي مسلمان و برجسته را بر آن داشت تا به منظور تنظيم نسخه هاي قرآن و ذكر قدمت هر يك از آنها تحقيقاتي گسترده انجام دهند.

آنها به اين نتيجه رسيدند كه در اواخر قرن 19 ديپلماتي روسي جزئي از اين دست نوشته را از اصل عربي آن خريداري كرد و در سال 1937 به كراتشكوفسكي مستشرق آكادمي روسي داد تا تحقيقاتي روي آن انجام دهد.

جزء آخر اين دست نوشته در روستاي كوچكي در جنوب ازبكستان در نزديكي مرزهاي افغانستان يافت شد.

در تحقيقات بعدي 50 برگ باقي مانده نزد مردم پيدا شد و بقيه نسخه دست نوشته قرآن "عثمان" در سمرقند نگهداري مي شود.

كساني كه در ازبكستان يا فرانسه يا آلمان زندگي مي كنند، تاريخ اين نسخه را به طور كامل و جامع آورده اند و به انتشار تعدادي از اين نسخه اقدام كردند.

اين كتاب به دو زبان روسي و عربي برگردانده شد و چند سال عنوان بهترين كتاب را از آن خود كرد و از يونسكو گواهي نامه دريافت نمود.

اين كتاب امسال در نمايشگاه قرآن تهران نيز به نمايش گذاشته شد.