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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۴

همراه با ديدگاه هاي شمس لنگرودي ، صابر امامي ، رضا اسماعيلي ، حافظ موسوي و محمد علي بهمني

گزيده آثار ادبي دانشجويان علوم پزشكي " كيمياي مهر " شد

كتاب " كيمياي مهر " برگزيده آثار ادبي دانشجويان علوم پزشكي زير چاپ قرار گرفته است .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، پيش از اين كتابهاي نو قلم ، ره آورد مهرگان ، صدكلام ، صد خاطره ، تا سپيده دم ، مجموعه مقالات گراميداشت سال امام علي (ع) توسط حوزه فرهنگي وزارت بهداشت به چاپ رسيده  است .

" كيمياي مهر "  ويژه نامه آثار برگزيده دانشجويان علوم پزشكي درچهارمين جشنواره مهر است .

اين كتاب شامل دو بخش آثار برتر دانشجويان و سخنرانيهاي علمي ، ادبي صاحب نظراني چون شمس لنگرودي ، دكتر صابر امامي ، رضا اسماعيلي ، حافظ موسوي ، حميد رضا شكارسري ، محمد علي بهمني  و ...است.

اسماعيلي در پايان افزود: " كيمياي مهر " تا اواسط ديماه سال 84 توسط دبير خانه جشنواره مهر با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز به چاپ خواهد رسيد.

کد مطلب 261386

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