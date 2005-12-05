گزيده آثار ادبي دانشجويان علوم پزشكي " كيمياي مهر " شد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، پيش از اين كتابهاي نو قلم ، ره آورد مهرگان ، صدكلام ، صد خاطره ، تا سپيده دم ، مجموعه مقالات گراميداشت سال امام علي (ع) توسط حوزه فرهنگي وزارت بهداشت به چاپ رسيده است .

" كيمياي مهر " ويژه نامه آثار برگزيده دانشجويان علوم پزشكي درچهارمين جشنواره مهر است .

اين كتاب شامل دو بخش آثار برتر دانشجويان و سخنرانيهاي علمي ، ادبي صاحب نظراني چون شمس لنگرودي ، دكتر صابر امامي ، رضا اسماعيلي ، حافظ موسوي ، حميد رضا شكارسري ، محمد علي بهمني و ...است.

اسماعيلي در پايان افزود: " كيمياي مهر " تا اواسط ديماه سال 84 توسط دبير خانه جشنواره مهر با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز به چاپ خواهد رسيد.