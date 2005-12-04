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۱۳ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۱۲

از سوي انجمن نمايشنامه‌نويسان

طرح انتشار لوح فشرده نمايشنامه‌خواني ارائه شد

انجمن نمايشنامه‌نويسان دو طرح به هيأت مديره خانه تئاتر ارائه داد كه يكي طرح انتشار لوح فشرده نمايشنامه‌خواني در كنار چاپ 10 نمايشنامه در سال است و ديگري چاپ كتاب مصاحبه تخصصي با هنرمندان تئاتر.

محمدامير ياراحمدي، رييس انجمن نمايشنامه‌نويسان خانه تئاتر در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر" در اين باره توضيح داد: "طبق درخواست آقاي راد، مدير عامل خانه تئاتر، براي گسترش فعاليت‌هاي فرهنگي انجمن‌ها و چاپ 10 نمايشنامه در سال، هيأت مديره انجمن نمايشنامه‌نويسان نيز طرح انتشار اجراي نمايشنامه‌خواني اين 10 اثر را در قالب لوح فشرده به هيأت مديره خانه تئاتر ارائه كرد."

وي كه اين موارد را از مصوبه‌هاي روز گذشته هيأت مديره انجمن خود دانست، درباره ديگر مصوبه و طرح انجمن نيز گفت: "يكي ديگر از طرح‌هاي انجمن برقراري گفتگوي  تخصصي با هنرمندان به صورت مصاحبه در قالب كتاب است."

ياراحمدي افزود: "در اجراي اين طرح پرسشگر و پاسخگو هر دو از كارشناسان و متخصصان تئاتر هستند كه به بررسي موضوعات تئاتري مي پردازند."

کد مطلب 261388

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