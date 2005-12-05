كوشكي: مهمترين دستاورد احمدي نژاد تاكنون، شكستن سيكل بسته مديران و ايجاد زمينه گردش نخبگان است/ اشتباه گرفتن "قاطعيت" با "نشنيدن نصيحت دلسوزان"يكي از خطرات موجود است

ادكتر محمدصادق كوشكي ، استاد دانشگاه و صاحبنظر امور سياسي در گفتگو با خبرنگار سياسي " مهر" در خصوص دستاورد هاي دولت صدروزه احمدي نژاد گفت: مهمترين دستاورد دولت احمدي نژاد تا كنون اين بوده كه با شكستن سيكل بسته مديران، زمينه گردش نخبگان را در كشور را فراهم كرد و اين امر گامي مهم و استراتژيك بود كه تاكنون به تاخير افتاده بود.

بسياري از نيروهاي ارزشي و متخصص به واسطه قرار نداشتن در حلقه اطرافيان رئيس جمهور از خدمت به مردم محروم مانده اند.

كوشكي گفت: بعضي از مديران كه سالهاي سال در مناصب خود مانده بودند و حتي بعضا كار به سمت موروثي شدن هم پيش مي رفت، توسط دولت احمدي نژاد كنده شدند كه اين پديده قابل تامل و مثبتي است.

اين استاد دانشگاه مهمترين مخاطرات پيش روي دولت نهم را اشتباه گرفتن "قاطعيت" با "نشنيدن نقد ناصحان" و خود رايي دانست و گفت: عدم نگرش كشوري و كلان و نگرش "موردي" در مديريت كشور، يكي از مشكلات پيش روي دولت نهم مي تواند باشد.

وي افزود: احمدي نژاد بايد توجه كند كه رئيس جمهور يك كشور 70 ميليوني است .

كوشكي تصريح كرد : احمدي نژاد كه شعار "كابينه 70 ميليوني" را داده، نبايد دايره انتخاب مديرانش منحصر به حافظه اطرافيانش باشد، نگرش كلان و كشوري بايد در دولت نهم تقويت شود، ضمن اينكه از شعارزدگي و توجه به مسائل سطحي هم بايد اجتناب شود.

استاد دانشگاه خواجه نصير گفت: يكي از مشكلات دولت نداشتن شناخت كافي از مجموعه نيروهاي هماهنگ و همفكر با رئيس جمهور است و نتيجه اين عدم شناخت، سپردن بسياري از امور به افراد كم صلاحيت است .

وي تاكيد كرد: بسياري از نيروهاي ارزشي و متخصص به واسطه قرار نداشتن در حلقه اطرافيان رئيس جمهور، از خدمت به مردم محروم مانده اند.

اين صاحبنظر در امور سياسي در مورد تعامل دولت نهم با نخبگان و احزاب گفت : اگر مقصود از نخبگان، سياستمداران حرفه اي و صاحبان مناصب در طول 16 سال گذشته باشند، در بسياري از حوزه ها هنوز اين افراد هنوز بر سر مناصب خود هستند، ضمن اينكه امروز ما شاهد حضور افراد زيادي از جبهه مشاركت در سازمان برنامه ، عناصر نزديك به كارگزاران سازندگي و هواداران هاشمي رفسنجاني در وزارت كشور و اعضاي جامعه اسلامي مهندسين در وزارتخانه هاي مختلف هستيم ، بنابراين دولت با احزاب تعامل داشته است و به نظرم احزاب سهم شان از دولت را گرفته اند.

كوشكي در خصوص فراگير شدن شعارها و گفتمان احمدي نژاد و مقايسه اين گفتمان با گفتمان توسعه اقتصادي و توسعه سياسي هاشمي و خاتمي گفت: چون شعار عدالت خواهي احمدي نژاد مكانيسم اجرايي و استراتژي مشخصي ندارد، فكر مي كنم براي فراگير شدن با مشكل مواجه باشد،

وي در پايان اظهار داشت: قبل از احمدي نژاد هم موج عدالت خواهي وجود داشت و احمدي نژاد سوار اين موج شد، در صورتي كه هاشمي و خاتمي موج توسعه اقتصادي و توسعه سياسي را خود ايجاد كردند و قبل از اينكه رئيس جمهور بشوند ، اين گفتمانها در كشور وجود نداشت.