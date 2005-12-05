به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، فيلم "تقاطع" به كارگرداني ابوالحسن داوودي در پايان مراحل فني قرار دارد و فيلم اكنون در استوديو بهمن توسط مسعود بهنام صداگذاري نهايي مي‌شود. موسيقي "تقاطع" را نيز محمدرضا عليقلي ساخته كه آن هم در مراحل پاياني است. فيلمنامه "تقاطع" نوشته فريد مصطفوي است و مضموني شهري اجتماعي دارد. فيلم داستان دختري به نام مهسا را به تصوير مي‌كشد كه در راه بازگشت به خانه دچار حادثه مي‌شود و زندگي كساني كه در اين حادثه درگير بوده‌اند را مرور مي‌‌كند. در "تقاطع" فاطمه معتمد آريا، بهرام رادان، بيژن امكانيان، باران كوثري، سروش صحت، بهاره رهنما و ... به ايفاي نقش مي‌پردازند.

محمدرضا فروتن در نمايي از "خاك سرد"

فيلم "خاك سرد" به كارگرداني رضا سبحاني در مراحل نهايي صداگذاري در استوديو رسانه پويا است. عماد اسدي تهيه‌كننده فيلم در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" گفت: "البته موسقي فيلم نيز توسط بابك زرين در حال ساخت است." از بازيگران اين فيلم مي‌توان به محمدرضا فروتن، رضا آشتياني، هيلا اكراني و ارسلان قاسمي اشاره كرد. يزدان عشيري و رضا سبحاني مشتركاً فيلمنامه را نوشته‌اند و مدير فيلمبرداري هم شهريار اسدي بوده است.

فيلم "از دور دست" به كارگرداني رامين محسني آماده نمايش شد. رضا زنجانيان، مدير توليد فيلم در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" گفت: "اين اولين تجربه كارگرداني رامين محسني است كه چندي پيش مراحل فني آن به اتمام رسيد و اكنون آماده نمايش در بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر است." فيلم "از دور دست" اثري اجتماعي عرفاني است متشكل از3 ايپزود درباره جوان امروز ايراني كه در گذر از تاريخ، كلمه، عشق، نقش و آسمان و زمين قرار مي‌گيرد. در اين فيلم جمشيد هاشم‌پور، كورش تهامي، بهناز جعفري، داريوش ارجمند، همايون ارشادي، كمند اميرسليماني، مهدي ميامي، محبوبه بيات و محمدعلي نجفي به ايفاي نقش مي‌پردازند. "از دور دست" در شهرهاي تهران، شهريار، يزد و نطنز فيلمبرداري شده و از عوامل توليد آن مي‌توان به نويسنده، كارگردان و طراح صحنه و لباس: رامين محسني، طراح گريم: جلال معيريان، مدير فيلمبرداري: فرشاد محمدي، صدابردار: امين ميرشكاري، مدير توليد: رضا زنجانيان و جلوه‌هاي ويژه: سعيد اميد اشاره كرد.

موسيقي فيلم "دره زاگرس" به كارگرداني محمدعلي نجفي توسط سارا نجفي در حال ساخت است. محمدرضا منصوري، مدير توليد فيلم در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" گفت: "فيلم اكنون توسط پرويز آبنار در استوديو عروج فيلم صداگذاري مي‌شود و اميدوارم مراحل فني تا جشنواره فيلم فجر امسال به پايان برسد كه بتوانيم اين فيلم را در جشنواره شركت دهيم." در "دره زاگرس" تلاش يكسري از مهندسين و متخصصين ايراني در افتتاح سد كارون 3 به تصوير كشيده مي‌شود. عوامل اين فيلم عبارتند از كارگردان و تهيه‌كننده: محمدعلي نجفي، نويسنده فيلمنامه: شادمهر راستين، مدير فيلمبرداري: حسن كريمي، طراح صحنه و لباس: محسن شاه ابراهيمي، طراح گريم: كوروش علي‌زاده، مدير توليد: محمدرضا منصوري، صدابردار: يدالله نجفي و حسين بشاش و بازيگران: رضا كيانيان، مريلا زارعي، بابك حميديان، سهراب سليمي، رعنا آزادي‌ور، قاسم زارع، كيهان ملكي و با حضور علي نصيريان و ژاله علو.

رضا عطاران، عليرضا داوودنژاد و مريم كاوياني پشت صحنه "هوو"

ديگر فيلمي كه اين روزها سخت در تلاش است خود را به جشنواره فيلم فجر برساند، "هوو" به كارگرداني عليرضا داوودنژاد است كه به طور همزمان در مرحله ساخت موسيقي و صداگذاري قرار دارد. داوودنژاد در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" درباره فيلم جديد خود گفت: "فيلم "هوو" اكنون در استوديو بهمن توسط جهانگير ميرشكاري صداگذاري مي‌شود. شهريار مسرور و بهمن سپهري نيز در حال ساخت موسيقي آن هستند." فيلم داستان مردي را به تصوير مي‌كشيد كه به دنبال نياز عاطفي خود در مسيرهاي مختلفي قرار مي‌گيرد و در اين راه با مشكلات متعددي مواجه مي‌شود. در اين فيلم رضا عطاران، سپيده اعلايي، محمدرضا داوودنژاد، علي صادقي، رضا داوودنژاد، مريم كاوياني و احترام سادات حبيبيان به ايفاي نقش مي‌پردازند.