هدف جلسات مشترك با استانداران آشنايي آنان با سياست هاي دولت است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، وزير كشور در حاشيه جلسه مشترك استانداران و روساي بانك هاي دولتي در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر ما خيلي به مصوبه جديد نياز نداريم و اتفاقا اگر مي خواهيم مشكلات مردم برطرف شود . بايد برخي از مصوبات كه دست و پا گير شده است را بر طرف كنيم.

وزير كشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه مهمترين وظيفه استانداران چه خواهد بود اظهار داشت :استانداران نماينده عالي دولت هستند و بايد تمام سياست هاي و تعرفه هاي دولت را خوب اجرايي كنند و موانع را برطرف كنند و اين نقش عالي دولت در استان هاي است كه توسط استانداران اعمال مي شود.

وزير كشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه جلسات مشترك وزرا يا روساي بانك هاي دولتي با چه هدفي برگزار مي شود ، گفت: اين جلسات بيشتر براي شناخت بهتر سياست هاي دولت و توجيه مديران استاني است كه اگر استانداران مشكلاتي بر سر راه مي بينند در جلسات كاري جديد ،مطرح كنند و مديران ارشد اقتصادي مثل آقايان وزرا ، روساي بانكها رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، رييس كل بانك مركزي از نزديك با مشكلات آشنا شوند . و اگر توضيحي در خصوص مشكلات مطرح شده دارند، توضيح قانع كننده در هند و اگر اشكال جدي است ، اشكال را بر طرف كنند.

وي تاكيد كرد: فكر مي كنيم اين جلسات بسيار ضروري است و ما نمي خواهيم اين جلسات مصوبه داشته باشد بلكه مي خواهيم مديران سطح بالاي كشور مخصوصا در استان ها با مصوبات آشنا شوند و اگر اشكالاتي وجود دارد مطرح كنند تا ما آنها را بر طرف كنيم.

پورمحمدي در خصوص اينكه آيا چنين جلساتي با ساير وزرا برگزار خواهد شد يا خير ، تصريح كرد: قرار بر اين است كه در ساير حوزه ها سياسي ، فرهنگي و اجتماعي و حوزه هاي آموزشي چنين نشست هايي برگزار كنيم كه هر گروه از مديران ارشد با مديران استاني نشست هاي جدي كاري داشته باشند و ما ببينيم مشكلات اجرايي كجاست كه چرا كارهاي خوب پيش نمي رود و به عنوان مثال اين كه سياست هاي دولت كه مي خواهد به مناطق دور افتاده كشور برسد ، بازدهي مطلوب را ندارد ، موانع چيست و اين موارد را از نزديك بررسي كنيم .

خبرنگاري با اشاره به تخصص منابع مالي به استانها كه توسط رييس جمهور مطرح شده بود، پرسيد در جلسه اي كه حضور رييس كل مركزي داشتيد در اين مورد تصميم گرفتيد و وزير كشور پاسخ داد: قبلا تصميم تخصص منابع مالي به استان ها در دولت گرفته شده است و ما در اين جلسات روش اعطاي تسهيلات را توضيح مي دهيم و ضمنا اگر آقايان استاندار مشكلي در اين راه مي بينند مي توانند مطرح كنند تا اشكالات را برطرف كنيم.

وزيركشور همچنين در مورد تاثير سفر رئيس جمهور به استانهاي محروم و رفع مشكل اين استان ها گفت: مردم بهترين گواه هستند براي قضاوت و داوري و استقبال آنان گواه اين موضوع است از طرفي مديران ارشد از نزديك مشكلات مردم را مشاهده مي كنند و اين دريافت مستقيم با هيچ گزارشي و توضيح و يادداشي و قابل انتقال نيست.

وي افزود: خوشبختانه دولت در اين سفرها از جزيي ترين مشكلات تا كلي ترين آنها از نزديك آشنا مي شود طبعا در تصميم گيري ها ، روش اقدام ، مديريت ، نظارت و پيگيري تاثير مستقيم خواهد داشت.

وي در خاتمه با اشاره به جلسه صبح با رئيس جمهور گفت: جلسه اي كه با حضور رئيس جمهور داشتيم نتيجه توجيهي داشت و آقاي احمدي نژاد سياست ها كلي اقتصادي - مالي دولت را در جمع مديران بانك مركزي مطرح كردند و ما جلسه جدي تر وكاري تر را در وزارت كشور برگزار كرديم تا متوجه اشكالات كار شويم و مديران از نزديك با هم گفتگو كنند و اگر جواب قانع كننده اي براي مشكلات مطرح شده نبود مديران ارشاد و اعضاي هيات دولت مشكلات را به طور جدي در آيين نامه جديد تدبير كنند و اشكالات را مطرح كنند.