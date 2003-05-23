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۳ خرداد ۱۳۸۲، ۲:۰۸

فهرست نامزدهاي دريافت عنوان برتر جشنواره يادگار اعلام شد

نامزدهاي دريافت جوايز دومين جشنواره فيلم هاي مستند ميراث فرهنگي با عنوان يادگار معرفي شدند.

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر، جشنواره امسال يادگار كه كار خود را از بيست و هشتم خرداد ماه آغاز كرده بود، آثار شركت كننده در 5 بخش مختلف خود را همزمان با تهران در شهرهاي سنندج و شيراز نيز به نمايش در آورد. در تهران سالن سينماي موزه  فرش، سينما تك موزه هنرهاي معاصر و فرهنگسراي دانشجو (شفق) محل برپايي اين جشنواره بود.
امروز شنبه سوم خرداد ماه اين جشنواره با اعلام برگزيدگان خود در مركز آفرينش هاي فرهنگي  و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان پايان مي يابد. نامزدهاي معرفي بهترين آثار شركت كننده در اين جشنواره  از سوي هيات داوران شامل ابراهيم مختاري، كمال تبريزي، اكبر عالمي، فرامرز طالبي و مهناز مظاهري  به اين شرح اعلام شد:
در بخش تحقيق، فيلم هاي سقاي تشنه، يزد پاييز، نوروز، ورشرنگ و يادگار كهن ، در بخش نگارش متن  فيلمنامه هاي   سقاي تشنه، چشم اندازهاي سياوش آباد، هلال و كاروان، در بخش مستند مردم نگاري  فيلم هاي كاروان، پولكه يك آيين مذهبي، دره رويايي و توفان سرخ، در بخش گويندگي، نريشن خوانهاي فيلم هاي ميلكان، هلال، مفرغ كاران، سقاي تشنه و چشم اندازهاي سياوش آباد و در بخش بهترين صدابرداري فيلم هاي يك داستان پر آب چشم، سقاي تشنه، ورشرنگ، يك قفس آزادي و تاري از حيات معرفي شدند.
همچنين در اين فهرست در بخش موسيقي فيلم هاي ياد و يادگار و هدرسه، در بخش تدوين فيلم هاي چشم اندازهاي سياوش آباد، ساقي تشنه، كاروان، پولكه يك آيين مذهبي و ميلكان، در بخش فيلمبرداري  پير حرا، گيسوي پريشان سنگ، كاروان، هدرسه و سقاي تشنه، در بخش مستند داستاني فيلم هاي پير حرا، گزارش زير خاكي، يك قفس آزادي، هلال  و توفان سرخ، در بخش كارگرداني فيلم هاي ميلكان، پيرحرا، كاروان، هدرسه و به فرا و در بخش مستند فيلم هاي كاروان، پولكه يك آيين مذهبي، ميلكان، سقاي تشنه و پير حرا  ودر بخش تهيه كننده  فيلم هاي آخرين تير آرش، دره رويايي، سقاي تشنه ، ميلكان و توفان سرخ به عنوان آثار شايسته دريافت جايزه برگزيده معرفي شدند.

 

کد مطلب 2614

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