فهرست نامزدهاي دريافت عنوان برتر جشنواره يادگار اعلام شد

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر، جشنواره امسال يادگار كه كار خود را از بيست و هشتم خرداد ماه آغاز كرده بود، آثار شركت كننده در 5 بخش مختلف خود را همزمان با تهران در شهرهاي سنندج و شيراز نيز به نمايش در آورد. در تهران سالن سينماي موزه فرش، سينما تك موزه هنرهاي معاصر و فرهنگسراي دانشجو (شفق) محل برپايي اين جشنواره بود.

امروز شنبه سوم خرداد ماه اين جشنواره با اعلام برگزيدگان خود در مركز آفرينش هاي فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان پايان مي يابد. نامزدهاي معرفي بهترين آثار شركت كننده در اين جشنواره از سوي هيات داوران شامل ابراهيم مختاري، كمال تبريزي، اكبر عالمي، فرامرز طالبي و مهناز مظاهري به اين شرح اعلام شد:

در بخش تحقيق، فيلم هاي سقاي تشنه، يزد پاييز، نوروز، ورشرنگ و يادگار كهن ، در بخش نگارش متن فيلمنامه هاي سقاي تشنه، چشم اندازهاي سياوش آباد، هلال و كاروان، در بخش مستند مردم نگاري فيلم هاي كاروان، پولكه يك آيين مذهبي، دره رويايي و توفان سرخ، در بخش گويندگي، نريشن خوانهاي فيلم هاي ميلكان، هلال، مفرغ كاران، سقاي تشنه و چشم اندازهاي سياوش آباد و در بخش بهترين صدابرداري فيلم هاي يك داستان پر آب چشم، سقاي تشنه، ورشرنگ، يك قفس آزادي و تاري از حيات معرفي شدند.

همچنين در اين فهرست در بخش موسيقي فيلم هاي ياد و يادگار و هدرسه، در بخش تدوين فيلم هاي چشم اندازهاي سياوش آباد، ساقي تشنه، كاروان، پولكه يك آيين مذهبي و ميلكان، در بخش فيلمبرداري پير حرا، گيسوي پريشان سنگ، كاروان، هدرسه و سقاي تشنه، در بخش مستند داستاني فيلم هاي پير حرا، گزارش زير خاكي، يك قفس آزادي، هلال و توفان سرخ، در بخش كارگرداني فيلم هاي ميلكان، پيرحرا، كاروان، هدرسه و به فرا و در بخش مستند فيلم هاي كاروان، پولكه يك آيين مذهبي، ميلكان، سقاي تشنه و پير حرا ودر بخش تهيه كننده فيلم هاي آخرين تير آرش، دره رويايي، سقاي تشنه ، ميلكان و توفان سرخ به عنوان آثار شايسته دريافت جايزه برگزيده معرفي شدند.