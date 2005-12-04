بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر؛ 30 دي تا 10 بهمن

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، بيست وچهارمين جشنواره بين المللي فيلم فجر، به دليل تقارن دهه مبارك فجر با آغاز محرم الحرام و ايام سوگواري سالارشهيدان ، حسين ابن علي (ع)، امسال زود تر از سالهاي گذشته و از روز جمعه، سي ام دي ماه آغاز مي شود.

مراسم اختتاميه اين جشنواره كه به مدت 10 روز در سينماهاي تهران، به نمايش فيلم هاي ايراني و خارجي خواهد پرداخت، در روز دهم بهمن ماه برگزار خواهد شد و برگيدگان يك سال فعاليت سينماگران كشور سيمرغ هاي بلورين را از آن خود خواهند كرد.

بنا به اين گزارش، سينماي "معناگرا" همچون سال گذشته، يكي از بخش هاي جشنواره بيست وچهارم را نيز به خود اختصاص خواهد داد. همچنين جشنواره بيست وچهارم، در بخش بين الملل خود، نگاه ويژه اي نيز به سينماي آسيا، به ويژه كشورهاي اسلامي و آثارسينماگران خاورميانه خواهد داشت.

روابط عمومي بيست وچهارمين جشنواره بين المللي فيلم فجر، از مطبوعات و رسانه ها دعوت كرده است، اسامي خبرنگاران سينمايي و عكاسان خود را جهت پوشش خبري جشنواره تا تاريخ بيستم آذرماه، به اين روابط عمومي معرفي نمايند.

گفتني است، همكاران مطبوعاتي براي صدور كارت ويژه جشنواره، ضروري است، يك قطعه عكس و فتوكپي كارت شناسايي خود را به همراه معرفي نامه كتبي رسانه، تا پايان وقت اداري تاريخ فوق الذكر، به روابط عمومي جشنواره تحويل نمايند.