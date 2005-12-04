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۱۳ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۰۱

العربيه خبر داد:

حمله به كاروان حامل " اياد علاوي" در نجف

شبكه خبري العربيه از حمله به كاروان حامل اياد علاوي نخست وزير سابق عراق در شهر نجف اشرف خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، پايگاه خبري نجف نيوز نيز گزارش داد كه با ورود كاروان حامل ايادعلاوي گروهي با دمپايي به سوي وي حمله ور شدند.

اين شبكه به جزئيات بيشتري اشاره نكردند.

اياد علاوي نخست وزير سابق عراق با ليست العراقيه كه شماري از شخصيتهاي لائيك و ليبرال را در خود جاي داده است، در انتخابات قانونگذاري 15 دسامبر جاري(24 آذر) شركت مي كند.

علاوي اخيرا دولت ابراهيم جعفري را به داشتن عملكردي ضعيف در اداره كشورمتهم كرد.

کد مطلب 261412

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