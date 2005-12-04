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۱۳ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۱۸

35 ميليون سهم در تالار بورس كرج معامله شد

در هفته منتهي به 13 آذر ، 35 ميليون و 416 هزار و 752 سهم به ارزش 130 ميليارد و 600 ميليون ريال در تالار بورس اوراق بهادار كرج خريد و فروش شد.

سيدعلي حسيني مدير تالار بورس كرج به خبرنگار اقتصادي مهر گفت : شركتهاي سرمايه گذاري توسعه معادن روي و اوراق مشاركت بيشترين ارزش فروش تالار كرج را داشتند .

حسيني افزود : شركتهاي سرمايه گذاري بانك پارسيان و كال سيمين نيز بيشترين خريد را به خود اختصاص دادند.

وي خاطر نشان كرد : از مجموع معاملات انجام شده 19 ميليون و 986 هزار و 476 سهم به ارزش 70 ميليارد و 600 ميليون ريال متعلق به خريد سهام و مابقي مربوط به فروش آن بوده است .

وي تعداد كدهاي ايجاد شده در هفته ياد شده را 361 كد اعلام كرد.

گفتني است ؛ مدير تالار بورس منطقه اي كرج از روز گذشته به عنوان رئيس جديد اين تالار كار خود را آغاز كرده است.

کد مطلب 261424

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