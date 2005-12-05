مسابقات دوچرخه سواري در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگارورزشي " مهر" درمشهد اين مسابقات ازسوي هيات دوچرخه سواري با دوچرخه ها كوهستان رشته كراس كانتري دردو رده سني جوانان و بزرگسالان برگزار شد. براساس اين گزارش دراين مسابقات نتايج زير بدست آمد:
رده سني جوانان ؛
1- حسن مكرم نفر اول ازمشهد2- حسن دهنوي نفردوم از نيشابور 3- كيوان كهن فكرنفرسوم ازباشگاه شهرسالم
رده سني بزرگسالان؛
1- مرتضي حسيني نفراول ازباشگاه پارس توس مشهد2- رضا دهدي نفردوم ازباشگاه شهرسالم3- اميرخاني نفرسوم ازمشهد
درپايان اين دوره از مسابقات به نفرات برترجوايزي اهدا شد.
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