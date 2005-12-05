123 هزار ميليارد تومان تخلف در اجراي قانون برنامه سوم توسعه

علي عسگري درگفت و گو با خبرنگار"مهر"، درمشهد، با بيان اين مطلب افزود: يكي از طرح هاي كميسيون اصل نود براي جلوگيري از اتلاف بيت المال، پيشنهاد كاهش ميزان بودجه خارج از شمول و جابه جايي در طرح هاست .

نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس گفت: اين كميسيون با تعديل بودجه هايي كه نظارتي بر آن صورت نمي گيرد، نقش مهمي در جلوگيري اتلاف بيت المال خواهد داشت .

وي با اشاره به اينكه ميزان بودجه خارج از شمول در مقاطع قبلي 25 درصد بوده است، گفت: ديوان محاسبات نيز در خصوص اين بودجه از دولت پاسخ نمي خواهد.

عسگري گفت: كميسيون اصل نود مقرر كرد اين بودجه از 25 به 15 درصد كاهش يابد .

نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس گفت: 123 هزار ميليارد تومان تخلف در برنامه سوم توسعه به چشم مي خورد كه اين تخلفات به صورت جابه جايي بودجه پروژه ها و يا طولاني شدن زمان اجراي يك پروژه مي باشد

وي اختلاف نظر بين قوه قضائيه با مجلس و دولت در مورد معرفي مفسدان اقتصادي را ياد آور شد و تصريح كرد: ما معتقديم پس از محكوميت مفسدين اقتصادي، اسامي آنان براي افكار عموم اعلام شود، زيرا فشار افكار عمومي مضاعف است و مي توان به بهترين نحو از آن به عنوان عامل بازدارنده سود جست .