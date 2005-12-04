هلال احمر برنامه هاي روز جهاني داوطلبان را اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، حسين زاجكانيها رئيس سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ارسال پيام تبريك به تمام اعضاء سازمان داوطلبان، فراخوان اقشار توانمند جامعه به منظور كمك رساني به اقشار ضعيف و كم درآمد، برگزاري نمايشگاههاي عكس و دستاوردهاي داوطلبان ، ارائه مقالات و پروژه هاي برتر، اهداي خون، اجراي كنسرت و سرود، انجام حركات نمادين، كوهپيمايي، بازديد از سراي سالمندان و عيادت از بيماران از ديگر برنامه هاي سازمان داوطلبان در سراسر كشور به منظور گراميداشت روز جهاني داوطلبان است.

وي در ادامه افزود: در حمايت از كودكان بي سرپرست ، اهداي انواع وام اشتغال، پرداخت مستمري به نيازمندان، ارائه خدمات دارويي و تجهيزات پزشكي و كمك هاي نقدي مقطعي به نيازمندان و پرداخت هزينه سفر به در راه ماندگان و تهيه جهيزيه براي آسيب ديدگان از حوادث طبيعي از مهمترين فعاليت هاي بخش حمايتي اين سازمان مي باشد.

زاجكانيها همچنين خاطر نشان كرد: جذب نيروي انساني، ياري رساندن به نيازمندان، ايجاد حلقه اتصال بين نيازمندان و توانمندان، راه اندازي مركز تعامل داوطلبان، دريافت خون سالم، همكاري با سازمانهاي غير دولتي همسو با اهداف جمعيت هلال احمر، جذب و حفظ و نگهداري داوطلبان و توزيع قلك در مدارس از ديگر برنامه هاي اين سازمان مي باشد.

رئيس سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر در ادامه اعلام داشت: در بيش از 19 هزار مدرسه كانون دانش آموزي داريم و با سازمان جوانان نيز همكاري مي كنيم تعدادي از داوطلبان ما هم در سازمان امداد و نجات عضو هستند.

وي افزود: در سال گذشته و با اجراي طرح تقويت مراكز تعامل داوطلبان كه با رويكرد استفاده از توان توانمندان براي رفع نياز نيازمندان به فعاليت پرداخته است، بيش از يك ميليارد تومان كالا توسط اين سازمان از توانمندان داوطلب دريافت و در اختيار نيازمندان قرار گرفته است.

رئيس سازمان داوطلبان در ادامه خاطر نشان كرد: در زلزله بم 16 ميليارد تومان و بيش از 12 كيلوگرم طلا و مسكوكات همراه با 50 ميليارد تومان جنس و مواد غذايي از مردم جمع آوري شد و بر اساس اعلام نياز سازمان امداد و نجات در اختيار نيازمندان قرار گرفت. همچنين در زلزله اخير پاكستان يك شهروند خير 10 هزار پتو به زلزله زدگان اهدا نمود كه به منطقه حادثه ديده ارسال گرديد.

رئيس سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر در پايان به دريافت جايزه بين المللي هانري داويسون اشاره كرد و افزود: علاوه بر اين موفقيت ارزشمند بين المللي براي جمعيت هلال احمر ايران، طرح داوطلبانه جمعيت نيز حائز مقام برتر شد كه اين نشان از فعاليت گسترده اعضاء داوطلب و اين سازمان در خدمت به جامعه دارد.