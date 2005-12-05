تماشاگران بهترين قاضي هستند // ادامه اين روند به نفع فوتبال خراسان نيست

فرازكمالوند سرمربي تيم پيام ارتباطات خراسان در گفتگو با خبرنگار " مهر" در مشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: كاسه صبر بازيكنان پيام لبريز شده و علي رغم تمام رايزنيها براي منصرف كردن آنها كار به جايي نبرديم ، بازيكنان مصرانه بر تصميم خود پافشاري مي كنند .

سرمربي تيم پيام ارتباطات تصريح كرد: مديرعامل پيام بايد هرچه سريعترتكليف اين تيم را مشخص سازد و ادامه اين روند به هيچ وجه به نفع فوتبال استان خراسان نخواهد بود، زيرا بحران اخيرمي تواند تبليغات ناخوشايندي را درپي داشته باشد.

وي خاطرنشان ساخت: اگرتماشاگران درخصوص شخص خاصي درباشگاه موضع گيري نموده اند، اين مساله نمي تواند به صورت خطي به تماشاگران منتقل شده باشند، زيرا آنها بازيها را دنبال كرده وبه خوبي درك كرده اند كه مشكلات فن باعث افول پيام در هفته اي اخيرنگرديده، بلكه مشكل درجايي خارج ازمستطيل سبزشكل گرفته است.

كمالوند درادامه افزود: حرف آخرمن اين است كه مسئولين بايد پول بازيكنان پيام هرچه سريعترپرداخت نمايند وتا زمانيكه پولي به آنها پرداخت نشود، نبايد اميدي به بهبود وضعيت اين تيم داشت وبه بهبود وضعيت اين تيم داشت وبطورحتم ادامه اين روند لطمه اي جبران ناپذير برپيكره باشگاه با سابقه پيام خواهد بود.