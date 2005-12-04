سالانه يك ميليون شغل جديد در كشور ايجاد مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، داوود دانش جعفري در جمع خبرنگاران افزود: دراين طرح امكانات ويژه اي براي اعطاي تسهيلات بانكي به بنگاه هاي كوچك ومتوسط در نظر گرفته شده وبا تصميم شوراي پول واعتبار سهم هر يك از بانك هاي كشورازميزان در نظرگرفته شده تعيين خواهد شد.

وي با بيان اينكه دولت يك سياست عدالت اجتماعي وتوسعه منطقه اي را دنبال مي كند،خاطرنشان كرد: هدف اصلي اين طرح افزايش فرصت هاي شغلي دراستان هاي كشور است تا مشكلات فعلي وآينده اشتغال كشور به طور مناسبي حل شود.

دانش جعفري اضافه كرد: برهمين اساس، در سال اول 20 درصد منابع بانكي به اين طرح اختصاص داده مي شود ودر سال هاي آتي با افزايش ظرفيت جذب استانها 50 درصد منابع به طرح هاي وچك ومتوسط تخصيص خواهد يافت.

وي تاكيد كرد: امروزجلسه اي با حضور رياست محترم جمهور،تيم اقتصادي دولت و روساي بانك ها در استان هاي كشور دربانك مركزي تشكيل و راه كارهاي اجرايي اين طرح بررسي گرديد.

دانش جعفري با بيان اينكه نرخ بيكاري با مسائل اقتصادي به هم تنيده است ،تصريح كرد: اگرمجموعه اقتصاد پررونق وروان باشد وسرمايه گذاري هاي لازم صورت بگيرد، تمام مشكلات اشتغالزايي برطرف خواهد شد.

وي ادامه داد: اگر بخواهيم اقتصاد كشورمتحول شود بايد فرصت هاي شغلي نا محدودي در كشورايجاد كنيم كه نقش نظام بانكي دراين بين بسياربرجسته است.

دانش جعفري افزود: قدرت اعتباردهي نظام بانكي كشور سالانه حدود 75 هزار ميليارد تومان است كه اين ميزان 1.5 برابر بودجه عمومي دولت است.

وي با اعلام اين كه دولت يك ميليون شغل در هر سال ايجاد خواهد كرد،خاطرنشان كرد: بيشتراين فرصت هاي شغلي غيردولتي خواهد بود وشغل هاي دولتي به 50 درصد بازنشستگان مشاغل دولتي محدود مي شود.