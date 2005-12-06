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۱۵ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۵۰

فريدون شهبازيان در گفت وگو با "مهر"؛

صداي افتخاري در اثري به سبك نيلوفرانه طنين انداز مي شود

صداي افتخاري در اثري به سبك نيلوفرانه طنين انداز مي شود

درحال حاضر مشغول ضبط يك اثر موسيقايي با صداي عليرضا افتخاري و به سبك آلبوم "نيلوفرانه" هستم كه آهنگساري آن را "عباس خوشدل" به عهده داراست.

فريدون شهباريان در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : بعد ازكليپ " به نام عشق "، يك اثر موسيقايي جديد به سبك آلبوم هاي نيلوفرانه يك و دو، به آهنگسازي "عباس خوشدل" و صداي عليرضا افتخاري عرضه مي كنيم.

وي ادامه داد : اين اثر شامل هفت قطعه است و در حال حاضر مشغول ضبط آن در استوديو صحرا هستيم.

اين آهنگسار در ادامه از به اتمام رساندن موسيقي متن فيلم "محفل اكس" خبر داد و خاطرنشان كرد : اين فيلم به كارگرداني "حبيب كاوش" ساخته شده و براي ساخت موسيقي متن آن از تلفيق موسيقي پاپ ، جاز و راك  و از سازهايي چون ساكسيفون ، گيتار و ...استفاده كرده ام؛ به طوري كه با ديگر موسيقي هاي فيلم كه من ساخته ام تفاوت فاحش دارد.

فريدون شهبازيان گفت : همچنين موسيقي متن فيلم " مرگ يك ماهي "، به كارگرداني سعيد شاپوري را در فضاي موسيقي محلي ملي و خانه روشن را در فضاي موسيقي ملي مي نويسم.

اين هنرمند درباره آلبوم " گريز " اظهاركرد : آلبوم " گريز " در فضاي موسيقي و حال و هواي آلبوم " جام تهي "  است و از توليدات  30 سال پيش  به شمار مي آيد كه " نادرگلچين "، خواننده  قديمي ، آن را  خوانده است.

اين هنرمند در ا دامه افزود : اين اثر موسيقايي دو مجموعه به هم پيوسته شامل يك قطعه اركسترال و آوازاست و از اشعار حافظ و سايه (هوشنگ ابتهاج ) در آن استفاده شده است. آلبوم " گريز" تا اواخر پاييز توسط  انتشارات "راويان هنر" عرضه مي شود.

"شهبازيان" چندي پيش مجموعه شنيداري " جام تهي " با صداي "محمد رضا شجريان" و اشعاري از سايه (هوشنگ ابتهاج) و مرحوم " فريدون مشيري " منتشر كرد.  به علاوه آهنگهاي اين اثر، ساخته  " ابوالحسن صبا " و " محمد رضا لطفي " است و تكنوازي آن را  "فرامرز پايور" و مرحوم  " حبيب الله بديعي" و "حسين عليزاده " عهده دار بوده اند.

 

 

کد مطلب 261477

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