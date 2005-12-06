صداي افتخاري در اثري به سبك نيلوفرانه طنين انداز مي شود

فريدون شهباريان در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : بعد ازكليپ " به نام عشق "، يك اثر موسيقايي جديد به سبك آلبوم هاي نيلوفرانه يك و دو، به آهنگسازي "عباس خوشدل" و صداي عليرضا افتخاري عرضه مي كنيم.

وي ادامه داد : اين اثر شامل هفت قطعه است و در حال حاضر مشغول ضبط آن در استوديو صحرا هستيم.

اين آهنگسار در ادامه از به اتمام رساندن موسيقي متن فيلم "محفل اكس" خبر داد و خاطرنشان كرد : اين فيلم به كارگرداني "حبيب كاوش" ساخته شده و براي ساخت موسيقي متن آن از تلفيق موسيقي پاپ ، جاز و راك و از سازهايي چون ساكسيفون ، گيتار و ...استفاده كرده ام؛ به طوري كه با ديگر موسيقي هاي فيلم كه من ساخته ام تفاوت فاحش دارد.

فريدون شهبازيان گفت : همچنين موسيقي متن فيلم " مرگ يك ماهي "، به كارگرداني سعيد شاپوري را در فضاي موسيقي محلي ملي و خانه روشن را در فضاي موسيقي ملي مي نويسم.

اين هنرمند درباره آلبوم " گريز " اظهاركرد : آلبوم " گريز " در فضاي موسيقي و حال و هواي آلبوم " جام تهي " است و از توليدات 30 سال پيش به شمار مي آيد كه " نادرگلچين "، خواننده قديمي ، آن را خوانده است.

اين هنرمند در ا دامه افزود : اين اثر موسيقايي دو مجموعه به هم پيوسته شامل يك قطعه اركسترال و آوازاست و از اشعار حافظ و سايه (هوشنگ ابتهاج ) در آن استفاده شده است. آلبوم " گريز" تا اواخر پاييز توسط انتشارات "راويان هنر" عرضه مي شود.

"شهبازيان" چندي پيش مجموعه شنيداري " جام تهي " با صداي "محمد رضا شجريان" و اشعاري از سايه (هوشنگ ابتهاج) و مرحوم " فريدون مشيري " منتشر كرد. به علاوه آهنگهاي اين اثر، ساخته " ابوالحسن صبا " و " محمد رضا لطفي " است و تكنوازي آن را "فرامرز پايور" و مرحوم " حبيب الله بديعي" و "حسين عليزاده " عهده دار بوده اند.