حجم پرونده هاي قضايي در حال افزايش است ؛ قضات كلافه اند! // تحليل "مهر" از كمبود قاضي در محاكم قضايي كشور

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در حالي كه نحوه توزيع و تقسيم قضات در محاكم قضايي بايد بر اساس نياز و كمبود نيروي هر استان انجام گيرد اما عملا اين امر در دستگاه قضايي رعايت نمي شود و تقسيم قضات بر اساس مشخصه هايي كم اهميت و بدون در نظر گرفتن نياز منطقه اي ، صورت مي گيرد.

گرچه در حال حاضر كمبود قضات ، داديار و بازپرس در تمامي مجتمع ها ، محاكم و دادسراها وجود دارد اما اين روند در برخي استانهاي جرم خيز كه ميزان جرايم و در مقابل حجم پرونده هاي آن بيش از ساير استانهاي كشور است بيشتر قابل توجه است.

شنيده ها حاكي است در برخي مجتمع هاي قضايي در شهرستانها و استانهاي كشور تنها يك داديار و بازپرس فعاليت مي كند كه اين امر با حجم گسترده پرونده ها همخواني ندارد.

در حال حاضر حدود 6 هزار قاضي در دادگاهها و مجتمع هاي قضايي كشور فعاليت مي كنند كه به طور حتم اين تعداد نمي تواند جوابگوي حجم زياد پرونده هاي قضايي و حقوقي انباشته در محاكم باشد.

گرچه درصد بالايي از مردم ما به دليل عدم آشنايي به مسائل حقوقي اينگونه تصور مي كنند كه بايد تمامي مشكلات خود را از طريق مراجع قضايي حل نمايند و اين امر حجم پرونده ها و در مقابل حجم كاري قضات را تا حد بسياري افزايش داده اما بايد گفت حجم بالاي پرونده ها و كمبود نيرو باعث شده مردم بسياري ، سالها براي اعلام نتيجه پرونده خود بلاتكليف بمانند.

با وجود اينكه قضات با توجه به حجم بالاي پرونده ها مجبور هستند روزانه بين 10 الي 20 پرونده را رسيدگي كنند اما با اين وجود مردم همچنان از روند كند رسيدگي به پرونده ها ناراضي بوده و خواستار رسيدگي سريع به پرونده خود هستند. در حالي كه با در اختيار داشتن تعداد قضات حاضر در كشور محقق شدن اين امر امكان پذير به نظر نمي رسد و بايد فكر اساسي براي جذب قضات صورت گيرد.

آنچه مسلم است اينكه در صورتي كه قضات زمان كافي براي رسيدگي به پرونده ها را در اختيار داشته باشند پرونده ها با دقت و بررسي عميق تري به نتيجه خواهد رسيد و شايد آن زمان ديگر شاهد گله و شكايت مردم از آراي صادره نباشيم.