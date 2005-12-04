سران عرب طرح پيشنهادي عربستان براي فلسطين را بازبيني مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازنشريه المنار، منابع آگاه فاش كردند عربستان وشماري ازكشورهاي عربي تبادل نظرخود را درمورد انجام اصلاحاتي درمورد طرح صلح رياض آغازكرده اند وبه اين منظورتماس ها براي اتخاذ تصميماتي معتدلانه در اين مورد افزايش يافته است .





اين نشريه چاپ بيت المقدس درادامه به نقل ازاين منابع آگاه نوشت؛ به زودي پس ازبه اتمام رسيدن اين تماس ها و انجام اصلاحات، طرح صلح عربي -اسرائيلي مطرح مي شود.





منابع نزديك به سران اين كشورهاي عربي اعلام كردند تحولات منطقه ازجمله جناح بندي ها وتحركات حزبي كه اخيرا در ساختار سياسي رژيم صهيونيستي صورت گرفته، سران كشورهاي عربي را واداشته تا با يكديگر تماس برقراركنند و همچنين اصلاحاتي را در طرح صلح عربي انجام دهند و به اين ترتيب بتوانند طرف هاي اسرائيلي را به سوي صلح سوق دهند.





درماه مارس سال 2002 دركنفرانس اتحاديه عرب كه دربيروت برگزارشده بود، ملك عبدالله پادشاه عربستان طرح صلح عربي- اسرائيلي را مطرح كرد.





ازاهداف اين طرح مي توان به تمايل عربستان براي پيشوايي جهان عرب ، نرديكي به آمريكا ، كاهش فشاربربيروت و تشكيلات خودگردان اشاره كرد.





براساس طرح اميرعبدالله، تمام كشورهاي عربي در صورت عقب نشيني كامل رژيم صهيونيستي از تمام مناطق اشغالي فلسطين و كشورهاي عربي (لبنان و سوريه ) كه درسال 1967 ميلادي اشغال شد، با اين رژيم معاهده صلح فراگيرامضا خواهند كرد.