قانون جامعي براي تردد خودروهاي سنگين وجود ندارد // 25 هزار ايراني سالانه در تصادفات رانندگي مي ميرند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سالانه 25 هزار نفر در تصادفات رانندگي جان خود را از دست مي دهند كه بخش عمده اي از اين تصادفات در جاده هاي كشور روي مي دهد.

تحليل و تجزيه اين آمارها نشان مي دهد بيشترين تعداد كشته ها در تصادفات مربوط به خودروهاي سنگين و مسافربر عمومي از قبيل كاميون ، اتوبوس ، ميني بوس و... بوده است و از بين سه عامل اصلي وقوع تصادفات رانندگي نيز ، عامل انساني بيشترين نقش را در وقوع اين سوانح داشته است.

بر اساس پيگيري هاي خبرنگار مهر ، برخلاف كشورهاي مترقي و پيشرفته جهان ، در ايران هيچ قانون يا آيين نامه جامع و به روز در خصوص نحوه فعاليت خودروهاي سنگين و حمل نقل عمومي جاده اي از قبيل اتوبوس ها ، ميني بوس ها و غيره وجود ندارد و همين امر موجب شده زمينه بروز تصادفات جاده اي وحشتناك با مرگ دهها نفر در هر سانحه را شاهد باشيم.

يك مقام مسئول در نيروي انتظامي كشور با تاكيد بر ضرورت وجود يك آيين نامه يا دستور العمل در خصوص نحوه فعاليت خودروهاي سنگين و عمومي در جاده هاي كشور، اظهار داشت: در حال حاضر چنين قانون جامعي وجود ندارد بلكه به صورت موردي اقداماتي براي كنترل فعاليت اين قشر صورت گرفته است كه از جمله آنها 8 ساعت فعاليت در شبانه روز يا تست اعتياد و غيره است.

به گفته وي وزارت راه نيز درصدد است بزودي طرح انجام تست سلامت كه شامل سلامت جسماني و رواني مي شود را به اجرا رساند.

اين مقام مسئول در نيروي انتظامي تاكيد كرد: براي كاهش آمار تصادفات و كشته هاي جاده اي بايد قانون جامعي را با هدف ارتقاي ايمني مسافران و فعاليت خودروهاي سنگين تدوين و اجرا كرد.

به نظر مي رسد با توجه به تاكيدات كارشناسان امر بايد به منظور كاهش آمار تصادفات جاده اي و تامين سلامت مسافران ناوگان حمل و نقل عمومي و خودروهاي سبك بايد فعاليت خودروهاي سنگين از جمله كاميون ، اتوبوس ، ميني بوس و غيره كه در صورت بروز سانحه جان تعداد زيادي از شهروندان را به مخاطره مي اندازند را محدود كرد.

