شاعر سينماي ايران در چنين روزي سكانس مرگ را كليد زد

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر"، علي حاتمي در سال 1323 در تهران متولد شد. در اواخر دوره متوسطه به اداره هنرهاي دراماتيك رفت و كلاس هاي اين نمايشنامه نويسي اداره را با موفقيت پشت سر گذاشت. اين اداره كه در آن زمان به عنوان مهمترين محمل تربيت علمي اهالي تئاتر در كشور فعاليت مي كرد، چند سال بعد به دانشكده هنرهاي دراماتيك تغيير نام داد و حاتمي به اين دانشكده راه يافت و در رشته تئاتر مقطع كارشناسي از آن دانش آموخته شد.



وي فعاليت حرفه اي در زمينه هنر را از نخستين سال تحصيلش در دانشگاه آغاز كرد و نخستين نمايشنامه اي كه نوشت " ديب " نام گرفت. نگارش اين متن نمايشي، شروعي براي فعاليت هاي حاتمي در زمينه ادب و هنر فلكلور و سنتي كشورمان و احياي قصه هايي قديمي با رويكرد هاي امروزي و افزايش شاخ و برگ دراماتيك بود. او بعدها اين نمايش را بر صحنه برد. حاتمي پس از اين اثر، نمايشنامه هايي ديگري همانند خاتون خورشيدباف، آدم و حوا، حسن كچل و چهل گيس، قصه حرير و مرد ماهيگير، شهر آفتاب و مهتاب و ساتن را نگارش درآورد و به شكل هاي مختلف آن را بر صحنه نمايش آورد كه در زمان خود مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. اين نوع نگارش نمايشنامه پس از مدتي تبديل به يك نوع تكنيك و سنت نمايشنامه نويسي و اجراي تئاتر شد. نوع كلام، ديالوگ نويسي، قصه پردازي، توجه به سنت هاي نمايشي و داستان گويي سنتي ايران، توجه به آداب و رسوم و اشعار فلكلوريك، بيان صفات خوب و فراگير انساني كه در گذشته از قوت و اهميت بيشتري برخوردار بوده است، مجموعه ويژگي هايي را فراهم مي آورد كه شيوه خاصي از ارايه دراماتيك و نمايشي قصه هاي ايراني را در پي داشت و به وسيله اين هنرمند پايه ريزي شد.





علي حاتمي پس از مدتي كار تئاتر را رها كرد و با اتمام تحصيل به تلويزيون روي آورد. در آن زمان برنامه سازي در تلويزيون چندان باب نبود و اجراي تله تئاتر و نمايش فيلم هاي سينمايي خارجي بيشترين حجم برنامه هاي شبكه هاي آن دوره را به خود اختصاص مي داد. حاتمي به سراغ ساخت فيلم هاي تبليغاتي رفت. از همين دوران او تجربه استفاده از زباني آهنگين ( ريتميك ) و به كارگيري همزمان شعر و موسيقي را تجربه كرد. البته طي اين مدت متن يك فيلم كوتاه با عنوان " حماسه عشقي شب جمعه " را به نگارش درآورد كه كارگرداني آن را هژير داريوش برعهده داشت. وي پس از مدتي فعاليت رسمي خود با تلويزيون را آغاز كرد. نخستين مجموعه تلويزيوني كه علي حاتمي به عنوان مولف به توليد آن دست زد، سريال " جنگل " در سال 1347 بود. حاتمي متن اين مجموعه تلويزيوني را به نگارش درآورد و يكي از نقش هاي اصلي سريال را نيز بر عهده گرفت. اين سريال از مضموني كودكانه برخوردار بود.



حضور در تلويزيون حاتمي را اغنا نكرد و اين هنرمند خيلي زود به سمت توليد فيلم هاي سينمايي سوق پيدا كرد. آشنايي او با علي عباسي كه يكي از تهيه كنندگان شناخته شده آن زمان و علاقمند به فرهنگ ايراني بود، شرايطي را فراهم آورد تا نخستين تجربه سينمايي علي حاتمي در سال 1349 به عنوان نويسنده و كارگردان با فيلم " حسن كچل " شكل بگيرد. حاتمي فيلمنامه اين اثر را از روي يكي از نمايشنامه هاي خودش با عنوان " حسن كچل و چهل گيس" اقتباس كرده بود و با تغييراتي به شكل يك فيلمنامه كامل درآورد.



" حسن كچل " نخستين فيلم موزيكال سينماي ايران به مفهوم واقعي به شمار مي رود. چون در آن زمان چند فيلم به تقليد از آثار كلاسيك غربي در سينماي ايران ساخته شد. اما اين آثار از كيفيت بسيار پاييني برخوردار بودند و كپي برداري از آثار غربي به شمار مي رفتند و حرفي براي گفتن نداشتند. در حالي كه " حسن كچل " از قصه و پرداختي كاملا" ايراني برخوردار بود و حاتمي به وسيله اين فيلم دلبستگي اش به داستان هاي ايراني و مهارتش در روايت قصه هاي كهن در قالب امروزي را نمايان ساخت. حاتمي در جايي راجع به اين فيلم گفته بود: " ... مثلا" ممكن است كه يك نفر در خانه آدم باشد و قصه بگويد مثل يك مادر بزرگ... يعني به طور كلي خط مشي هر كس در كودكيش معلوم مي شود. اين موضوع در مورد من بيشتر صدق مي كند. چون من در كارم دنبال قصه هاي قديمي مي روم و قصه، آدم را خود به خود به دنياي با صفاي كودكي مي برد. " البته اين فيلم بيشتر بر كلام استوار بود و سطح كيفي تصويرسازي سينمايي آن چندان درخور توجهي نبود. هر چند كه نوآوري و كلام شيرين و روان فيلم، ارايه يك فيلم موزيكال ايراني و تفاوت حال و هواي فيلم با عموم ساخته هاي سينمايي آن زمان، فيلم را با فروش خوبي مواجه ساخت و منتقدين هم به اين فيلم نظر خوبي داشتند. " حسن كچل " جايزه بهترين فيلمنامه در نخستين جشنواره فيلم هاي ايراني وزارت فرهنگ و هنر و جايزه دوم بهترين فيلم سال جشنواره سپاس در سال 1350 را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر"، علي حاتمي با فاصله كوتاهي از ساخت فيلم نخست خود دست به توليد فيلم سينمايي " طوقي " به عنوان دومين ساخته سينمايي اش زد كه در سال 1349 بر پرده سينماها قرار گرفت. او در اين فيلم نگارش فيلمنامه، ساخت تيتراژ و طراحي صحنه و لباس را به همراه كارگرداني برعهده داشت. اين فيلم در مدت زمان كوتاهي از فيلم " قيصر " توليد و اكران شد و از عوامل توليد همان فيلم شامل بازيگران، فيلمبردار ( مازيار پرتو) و آهنگساز ( اسفنديار منفرد زاده ) استفاده كرد. " طوقي " در نخستين هفته اكران عمومي اش، ركورد فروش تمامي فيلم هاي پيش از خود را شكست. اما ويژگي منحصر به فرد اين فيلم كه از مضموني جاهلي و مطابق با اصول فيلمفارسي برخوردار بود و اين خصوصيت آن را از تمامي فيلمفارسي هاي زمان خود متمايز مي كرد، داستان زيبا و بكر حاتمي بود كه داستان عشقي جسورانه و بد فرجام را مطرح مي كرد و اساس داستان از قصه هاي محلي كاشان گرفته شده بود. همچنين فضا سازي استادانه علي حاتمي كه از تمامي فيلم هاي آن زمان برتر بود، در كنار به كارگيري ظرافت هاي شيرين در گفت و گو نويسي، ايجاد گره ها و تعليق هاي داستان كه به خاطر مخفي كردن يك عشق پاك به وجود آمده بود و به وسيله مادر نابيناي شخصيت اصلي داستان ( آ سيد مرتضي ) لو رفت، داستان را از پيچيدگي ها و زيبايي هاي خاصي برخوردار ساخته بود.



از طرف ديگر، فيلم علي حاتمي نخستين اثري بود كه در يك شهرستان كويري و به طور مشخص در كاشان فيلمبرداري شده بود. استفاده ابتكاري و خلاقانه حاتمي از معماري سنتي و كوچه هاي زيبا و تصاوير استفاده نشده كاشان و خانه اي كه با شيوه معماري سنتي ايراني ساخته شده بود، زيبايي بصري خاصي به داستان مي داد. اين تصاوير به اندازه اي از نظر سينماگران زيبا بود كه پس از آن فيلم هاي زيادي در اصفهان، يزد، كاشان و ساير شهرهاي حاشيه كوير ساخته شد. حاتمي در اين فيلم به مراسم كهن و مذهبي قالي شويان در مشهد اردهال ( اطراف كاشان ) نيز اشاره مي كند كه البته در آن زمان زير تيغ سانسور قرار مي گيرد و حتي كلمه مشهد اردهال از ديالوگ بازيگران حذف مي شود. پرويز دوايي در قالب نقدي كه براي اين فيلم در يكي از مجلات سينمايي آن زمان نوشته بود، مي آورد: " ... فرو رفتن يك دختر به جلد يك كبوتر از آن افكار نازك و لطيف شاعرانه اي است كه در قصه هاي قديم ما سابقه بسيار داشته است. طوبي در قالب طوقي به زندگي خود ادامه مي دهد. عشق آ سيد مرتضي از طوقي به طوبي و باز هم به طوقي منتقل مي شود... "



برخورداري نخستي ساخته هاي سينمايي اين سينماگر از موفقيت تجاري و جلب نظر منتقدان شرايطي را فراهم آورد كه ساخت ساير فيلم هاي او را تضمين كرد. پس از آن تهيه كنندگان زيادي به علي حاتمي رجوع كردند تا فيلم هايي بر اساس همان مضامين و استفاده از عناصري بسازد كه تا آن روز به موفقيت آثار وي منجر شده بود. اين روند و سبك خاص از سوي حاتمي ادامه يافت و او در سال 1350 فيلم سينمايي " بابا شمل " را روانه سينماها كرد. اين فيلم هر چند كه فضاي كلي آثار او را در بر داشت، اما از موفقيت چنداني برخوردار نشد. زيرا ابهام هاي داستان و تا حدودي مشكلات مالي كه آرام آرام بر سينماي ايران سايه مي انداخت، در مجموع مانع از توليد فيلمي شاخص شد. با اين حال علي حاتمي در سال 1351 سه فيلم را توليد و روانه سينماها كرد. " خواستگار " ، " ستارخان " و " قلندر " فيلم هايي بودند كه بر اساس سبك و سياق حاتمي ساخته شدند. اما خواستگار و قلندر نتوانستند با مخاطب ارتباط برقرار كنند. به اين دليل كه كم و بيش از همان فرمول هاي رايج در فيلمفارسي بهره مي بردند و قصه هاي كهن آنها به دليل برخورداري از ريتمي كند و نداشتن جذابيت بصري لازم در گيشه شكست خوردند. فيلم سينمايي " ستارخان " هم با آنكه از داستان زندگي يكي از قهرمانان ملي ايران گرفته شده بود، اما به دليل ضعف در امكانات و شرايط توليد و عدم انطباق صحنه هاي زد و خورد و درگيري و وفاداري به نسبت زياد متن به تاريخ و دوري از عناصر دراماتيك جذابيت ساز، اين فيلم را هم با موفقيت در گيشه و نظر منتقدان مواجه نساخت.





توفيق نيافتن اين فيلم ها از يك طرف و افزايش مشكلات بخش خصوصي سينماي ايران از سوي ديگر، وضعيتي را به وجود آورد كه علي حاتمي 5 سال پس از توليد آخرين ساخته اش دست به توليد يك اثر سينمايي بزند. فيلم سينمايي " سوته دلان " كه در سال 1356 توليد و اكران شد و حاتمي علاوه بر كارگرداني، طراحي صحنه و لباس آن را نيز عهده دار بود. اين فيلم در گيشه موفق عمل كرد اما منتقدان به او حمله كردند كه در آثار اين فيلمساز گذشته گرايي وجود دارد و او دچار نوعي كهنه پرستي است. حاتمي در جايي راجع به اين فيلم گفته بود: " تعلق خاطر من به گذشته باعث شده كه بيشتر درباره مسايل گذشته فيلم بسازم. من بيشتر به مسايلي مي پردازم كه شناختي از آن داشته باشم. "



اين فيلم از ويژگي هايي برخوردار بود كه اثر را در زمان خود شاخص مي ساخت. يكي از اين خصوصيات، كيفيت بسيار بالاي چهره پردازي فيلم بود كه به وسيله يكي از طراحان گريم ايتاليايي روي سر و صورت شخصيت اصلي داستان اعمال شد و در زمان خود 500 هزار تومان هزينه در برداشت كه براي چهره پردازي مبلغ قابل توجهي به شمار مي رفت. اين فيلم يكي از زيبا ترين روايت هاي فيلمساز از عشق پاك و آسماني به شمار مي رود. چنان كه در مقايسه با فيلم " طوقي " اين اثر از داستان بهتري برخوردار است. حاتمي در اين فيلم هم از ديالوگ هاي زيبا و روان و تك گويي هاي قابل تاملي بهره گرفت كه به همين خاطر نظر مخاطبان خاص و عام را به خود معطوف ساخت. اين فيلم موفق شد ديپلم افتخار با امتياز مخصوص ششمن جشنواره جهاني فيلم تهران در سال 56 را از آن خود كند.

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر"، در سال 1356 تلويزيون ملي ايران پيشنهاد پروژه بزرگي را به علي حاتمي داد كه بر اساس آن بازسازي از تهران قديم انجام بدهد و بر اساس سياست هاي آن زمان تلويزيون، با طرح مسايل سياسي كه به رسوايي و نشان دادن بي كفايتي حكومت قاجارها مي انجامد، يك مجموعه تلويزيوني ماندگار خلق كند. حاتمي فيلمنامه اي طولاني با عنوان " هزار دستان " به نگارش درآورد كه پس از مدتها بررسي مورد تاييد قرار گرفت. اما حاتمي براي ساخت سريال خود نياز به يك لوكيشن كامل و مجهز داشت تا تهران قديم را خلق كند. به همين خاطر دست به كار طراحي و ساخت شهرك سينمايي شد. ساخت اين شهرك گام هاي نخست را بر مي داشت كه در سال 1357 انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد. پس از انقلاب اين پروژه ادامه پيدا كرد و همزمان با توليد " هزار دستان " شهرك سينمايي هم كامل مي شد. پس از حدود 8 سال اين شهرك به اتمام رسيد و سريال " هزار داستان " هم در حدود سال هاي 1365 از شبكه يك پخش شد.



كار روي شهرك سينمايي و ساخت اين سريال مدتي حاتمي را از سينما دور كرد. تا اينكه در سال 1361 فيلم سينمايي " حاجي واشنگتن " را توليد كرد. اين فيلم داستان مردي درباري در دوره رضا خان را تصوير مي كرد كه براي انجام يك ماموريت اداري و كسب تجربه و دانش راهي امريكا شد. اما مشكلات فراوان پيش روي اين مامور قرار مي گيرد و كار به جنون و آوارگي او منجر مي شود. اين فيلم در آن سالها از اكران عمومي باز ماند و طي سال هاي اخير چند اكران بسيار محدود و مختصر داشت و به بايگاني سپرده شد. سال بعد از آن يعني در سال 1362 حاتمي فيلم سينمايي " كمال الملك " را جلوي دوربين برد كه سرمايه گذار اصلي آن تلويزيون محسوب مي شد. اين فيلم به دليل استفاده بسيار خوب از فضاي كاخ ها و نيز بازي درخشان عزت الله انتظامي، جمشيد مشايخي، محمد علي كشاورز و علي نصيريان اثري به يادماندني شد كه تصوير بسيار خوبي از شرايط نابسامان دوره قاجار و مشكلات كمال الملك، نقاش برجسته و چيره دست ايراني ارايه كرد. اين فيلم از سوي منتقدان و مخاطبان با استقبال بسيار خوبي مواجه شد و اثري شاخص در كارنامه سينمايي حاتمي محسوب مي شود.

علي حاتمي پس از اين فيلم، حدود 6 سال از توليد فيلم بازماند و به تحقيق و نگارش فيلمنامه مشغول بود. او فيلم سينمايي " مادر " را در سال 1368 توليد كرد و علاوه بر كارگرداني، طراحي صحنه و لباس را نيز عهده دار شد. اين فيلم با آنكه از جرح و تعديل هاي به نسبت زيادي برخوردار شد و همين مساله تا حدودي فيلم را گنگ كرده و از كيفيت لازم كم بهره شده بود، با استقبال نسبي مخاطبان مواجه شد، اما كارشناسان نظرهاي متفاوتي داشتند. البته بيشتر نويسندگان و كارشناسان سينمايي معتقد بودند كه اين فيلم در حد و اندازه هاي حاتمي نيست و نقطه مثبتي در كارنامه فعاليت هاي سينمايي اش به شمار نمي رود. خودش درباره فيلم گفته است: " ساختن اين فيلم واقعا" حسي بود. بيشتر يك حس و عاطفه بود. احساس اينكه خانه من كجاست؟ من متعلق به كي هستم؟ چه كسي از من حمايت مي كند؟ ... در مدت ساختن فيلم به ياد مادرم بود كه نامش ايران است. " البته حاتمي به دليل اينكه استفاده از نام ايران مفهومي ديگر به خود بگيرد، نام شخصيت اصلي داستان را " ايران " نگذاشت.



مسعود اوحدي در يكي از شماره هاي هفته نامه " سروش " در آن زمان راجع به فيلم نوشته است: " ... مادر با روي خوش و در عين آگاهي در يك بستر بورژوايي به سبك ايراني از مرگ استقبال مي كند. معلوم نيست فرق مادر با بقيه مادران ايران چيست كه او مي تواند چنين سپيد و عارفانه همچون قديسان به عالم باقي بشتابد؟ ظاهرا" سپيدي جامه و بستر و داشتن يك دختر نه چندان سپيد بخت، پسراني عارف پيشه، جنون پيشه ،عرب پيشه و ... همان كارت سپيد او براي پيوست به نور و معنويت است!؟ "



علي حاتمي دو سال پس از اين فيلم، يعني در سال 1370 " دلشدگان " را كليد زد و علاوه بر كارگرداني، تهيه كنندگي و طراحي صحنه و لباس را نيز عهده دار بود. اين فيلم داستان يك گروه از نوازندگان سنتي است كه به خرج خود و براي ماندگار شدن نواي موسيقي و آواز ايراني به فرانسه مي روند. اما مشكلات سفر و مخارج آنها را مشكلات زيادي مواجه مي سازد و آنها را در رسيدن به مقصود ناكام مي گذارد. اين فيلم از استقبال نسبي مخاطبان برخوردار شد. اين كارگردان پس از اين فيلم با بيماري و مشكلات ديگري در راه پيدا كردن تهيه كننده مواجه شد و از توليد بازماند. البته فيلم سينمايي " كميته مجازات " كه بخشي از مجموعه تلويزيوني " هزار دستان " بود، با تدوين مجدد و به صورت يك اثر مستقل توليد شد.



علي حاتمي از اواخر سال 1374 ساخت فيلمي با عنوان " جهان پهلوان تختي " را آغاز كرد كه به زندگي اين كشتي گير نام آور ايراني مي پرداخت. اما افزايش بيماري اثر را با كندي زيادي مواجه ساخت تا اينكه در چهاردهم آذر ماه 1375 پس از يك دوره بيماري طولاني در نيمه هاي توليد اين فيلم بر اثر بيماري سرطان جان به جان آفرين تسليم كرد.