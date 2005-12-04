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۱۳ آذر ۱۳۸۴، ۱۸:۳۶

برنامه هاي ضد فساد دولت ريسك سياسي ايران را كاهش داد

برنامه هاي ضد فساد دولت ريسك سياسي ايران را كاهش داد

موسسه بيزينس مانيتور در گزارش جديد خود اعلام كرد: برنامه هاي ضد فساد رييس جمهور جديد ايران موجب شده است رتبه ريسك سياسي كوتاه مدت ايران طي سه ماه اخير 22 رتبه بهبود پيدا كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بيزينس مانيتور، برنامه هاي ضد فساد محمود احمدي نژاد رييس جمهور جديد ايران و عزم جدي وي در مبارزه با ناعدالتي اقتصادي و اجتماعي موجب شده است، ريسك سياسي كوتاه مدت ايران طي سه ماهه پاياني سال 2005 با بهبود قابل توجه مواجه شود.

بر اساس اين گزارش، با استقرار كامل دولت جديد ايران شاخص ريسك سياسي كوتاه مدت ايران طي سه ماهه پاياني سال 2005 به 60 رسيده است كه نسبت به شاخص 49 سه ماهه گذشته، 11 واحد رشد نشان مي دهد.

بنابر اعلام بيزينس مانيتور، رتبه جهاني ايران از لحاظ ريسك سياسي كوتاه مدت نيز طي سه ماه گذشته 22 پله بهبود يافته است، به طوري كه ايران از رتبه 118 جهان به رتبه 96 صعود كرده است.

 رتبه ايران از لحاظ ريسك سياسي كوتاه مدت در ميان كشورهاي خاورميانه نيز يك پله بهبود يافته است و ايران از رتبه دوازدهم خاورميانه به رتبه يازدهم صعود كرده است.

بنابر اعلام بيزينس مانيتور، در سطح خاورميانه امارات متحده عربي كماكان داراي بهترين وضعيت ريسك سياسي است و در سطح جهان نيز در رتبه دوم قرار دارد. شاخص ريسك سياسي امارات 88 اعلام شده است.

 كشورهاي عمان با شاخص ريسك سياسي 82 (رتبه جهاني 15)، قطر با شاخص 82 (رتبه 15)، تركيه با شاخص 81 (رتبه 22)، كويت با شاخص 76 (رتبه 37)، عربستان سعودي با شاخص 74 (رتبه 48)، بحرين با رتبه 73 (رتبه 54)، اردن با شاخص 66 (رتبه 76)، مصر با شاخص 65 (رتبه 82)، و سوريه با شاخص 64 ( و رتبه 88) به ترتيب در رتبه هاي دوم تا دهم خاورميانه از لحاظ ريسك سياسي كوتاه مدت قرار دارند.
کد مطلب 261508

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