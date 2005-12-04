لايحه "عضويت ايران در توافقنامه بزرگراه آسيايي" تقديم رياست جمهوري شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، فرهاد رهبر لايحه"عضويت جمهوري اسلامي ايران در توافقنامه بزرگراه آسيايي" را براي طي مسير تصويب در هيات وزيران و مجلس شوراي اسلامي به معاون رييس جمهور در امور حقوقي و پارلماني تقديم كرده است.



شبكه "بزرگراه آسيايي" مجموعه راه هايي است كه مراكز عمده سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورهاي عضو كميسيون اقتصادي-اجتماعي آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد را به هم مرتبط مي سازد. فرهاد رهبر:

وي در نامه اي به موسوي نوشته است: شبكه "بزرگراه آسيايي" مجموعه راه هايي است كه مراكز عمده سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورهاي عضو كميسيون اقتصادي-اجتماعي آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد را به هم مرتبط مي سازد.

رهبر در اين نامه تصريح كرده است: توافقنامه بزرگراه آسيايي، حاوي تعهدات كشورهاي عضو در راه اندازي شبكه محدوده كشور خود، مسيرهاي تاييد شده و مشخصات فني راه و علايم راهنماي آن است.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه نامه فوق يادآور شده است: متن توافقنامه فوق در جلسات متعدد ، با حضور كارشناسان كشورهاي عضو تهيه شده و در 60 جلسه كميسيون در سال 1383 به امضاي نمايندگان كشورها رسيده است.

وي در اين نامه خاطرنشان كرده است: اين توافقنامه از سوي ايران نيز مشروط به تصويب مجلس شوراي اسلامي شده است.

رهبر در پايان نامه خود به موسوي نوشته است: ساخت بزرگراه آسيايي در محدوده كشور ضمن جزء (2) بند "الف" ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه ، به تاييد مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

به گزارش مهر، با تصويب اين لايحه در دولت و مجلس ، ايران مي تواند سالانه چند صد ميليون دلار درآمد از اين مسير داشته باشد و اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي را نيز كاهش دهد.

بزرگراه آسيايي با هدف مساعدت به كشورهاي عضو اسكاپ(كميسيون اقتصادي- اجتماعي منطقه و اقيانوسيه) به منظور توسعه زيرساخت حمل و نقل جاده اي محدوده آسيا و بين آسيا - اروپا مطرح شده است.

براساس اين گزارش، بزرگراه آسيايي با هدف مساعدت به كشورهاي عضو اسكاپ(كميسيون اقتصادي- اجتماعي منطقه و اقيانوسيه) به منظور توسعه زيرساخت حمل و نقل جاده اي محدوده آسيا و بين آسيا - اروپا مطرح شده است.

براين اساس، اسكاپ تدوين مقررات حاكم بر شبكه بزرگراه آسيايي را در راس مهمترين برنامه هاي منطقه اي قرار داده است.

اين گزارش تصريح مي كند: با اعمال رويه زير منطقه اي از سال 1993 تاكنون، مسيرهاي بزرگراه آسيايي از طريق انجام مطالعات به چهار منطقه آسياي جنوب غربي، آسياي جنوب شرقي، آسياي مركزي وآسياي شمال شرقي تفكيك گرديده و در اين ساختار شبكه بزرگراه آسيايي از طريق شبكه جاده اي به طول 140 هزار كيليومتر به 32 كشوز عضو اسكاپ تسري يافته است.