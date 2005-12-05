  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۸

شوراهاي اسلامي كار هرمزگان با ارسال نمابري به خبرگزاري "مهر" خواستار شدند :

وزارت كار با حركت غير قانوني خانه كارگر برخورد كند

وزارت كار با حركت غير قانوني خانه كارگر برخورد كند

جمعي از شوراهاي اسلامي كار استان هرمزگان ضمن انتقاد به نحوه برگزاري انتخابات كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور ، خواستار برخورد وزارت كار با اقدام غير قانوني خانه كارگر شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، جمعي از شوراهاي اسلامي كار استان هرمزگان با ارسال نمابري به دفتر خبرگزاري "مهر" ، ضمن اعتراض به حركت خانه كارگر در مورد مداخله غيرقانوني در برگزاري انتخابات كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور كه بدون هماهنگي با وزارت كار و امور اجتماعي صورت پذيرفته ، خواستار بررسي اين موضوع از سوي وزارت كار شده است.

شوراهاي اسلامي كار هرمزگان با طرح اين سوال كه " آيا اصولا برگزاري مجمع يك تشكيل صنفي در مكان نظام تشكل سياسي وجاهت قانوني دارد؟ " ، عنوان داشته اند : نقش دستگاههاي نظارتي در خصوص برگزاري مجمع كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور چيست و در كجا قرار دارد. 

همچنين در اين نامه آمده است : آيا كارگران بازنشسته جايگاهي در كانون عالي شوراهاي اسلامي كار دارند؟

در ادامه عنوان شده كه " اگر قرار باشد كارگران بازنشسته در مجمع كانون عالي شوراهاي اسلامي كار شركت نمايند ، اولا بر اساس كداميك از مواد قانوني جديد صورت پذيرد و ثانيا لزوم كانون كارگران بازنشسته در كانون چگونه مي تواند باشد؟ "

شوراهاي اسلامي كار هرمزگان همچنين با طرح اين مساله كه " اگر قرار باشد كارگراني كه بازنشسته شده اند يا به هر دليلي شغل و عضويت شورايي خود را از دست داده اند بتوانند در كانون عالي شوراها شركت نمايند ، وجود يا عدم وجود قانون چه تاثيري دارد؟ " ، تصريح كرده اند: اعضاي شوراهاي اسلامي كار هرمزگان مصرانه از مقامات وزارت كار درخواست دارند به حركت غير قانوني خانه كارگر رسيدگي و زمينه تشكيل مجمع كانون عالي شوراها را در تهران به گونه اي فراهم نمايند كه اشخاص غير مسئول و بازنشستگان و افراد سياسي در آن حضور نداشته باشند.

امضا كنندگان :

- شوراي اسلام كار شهرداري حاجي آباد

- شوراي اسلام كار شهرداري ميناب

- شوراي اسلام كار شهرداري بندر لنگه

- شوراي اسلام كار مركز بهداشت حاجي آباد

- شوراي اسلام كار مركز بهداشت بستك

کد مطلب 261518

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها