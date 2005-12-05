وزارت كار با حركت غير قانوني خانه كارگر برخورد كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، جمعي از شوراهاي اسلامي كار استان هرمزگان با ارسال نمابري به دفتر خبرگزاري "مهر" ، ضمن اعتراض به حركت خانه كارگر در مورد مداخله غيرقانوني در برگزاري انتخابات كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور كه بدون هماهنگي با وزارت كار و امور اجتماعي صورت پذيرفته ، خواستار بررسي اين موضوع از سوي وزارت كار شده است.

شوراهاي اسلامي كار هرمزگان با طرح اين سوال كه " آيا اصولا برگزاري مجمع يك تشكيل صنفي در مكان نظام تشكل سياسي وجاهت قانوني دارد؟ " ، عنوان داشته اند : نقش دستگاههاي نظارتي در خصوص برگزاري مجمع كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور چيست و در كجا قرار دارد.



همچنين در اين نامه آمده است : آيا كارگران بازنشسته جايگاهي در كانون عالي شوراهاي اسلامي كار دارند؟



در ادامه عنوان شده كه " اگر قرار باشد كارگران بازنشسته در مجمع كانون عالي شوراهاي اسلامي كار شركت نمايند ، اولا بر اساس كداميك از مواد قانوني جديد صورت پذيرد و ثانيا لزوم كانون كارگران بازنشسته در كانون چگونه مي تواند باشد؟ "



شوراهاي اسلامي كار هرمزگان همچنين با طرح اين مساله كه " اگر قرار باشد كارگراني كه بازنشسته شده اند يا به هر دليلي شغل و عضويت شورايي خود را از دست داده اند بتوانند در كانون عالي شوراها شركت نمايند ، وجود يا عدم وجود قانون چه تاثيري دارد؟ " ، تصريح كرده اند: اعضاي شوراهاي اسلامي كار هرمزگان مصرانه از مقامات وزارت كار درخواست دارند به حركت غير قانوني خانه كارگر رسيدگي و زمينه تشكيل مجمع كانون عالي شوراها را در تهران به گونه اي فراهم نمايند كه اشخاص غير مسئول و بازنشستگان و افراد سياسي در آن حضور نداشته باشند.

امضا كنندگان :

- شوراي اسلام كار شهرداري حاجي آباد

- شوراي اسلام كار شهرداري ميناب

- شوراي اسلام كار شهرداري بندر لنگه

- شوراي اسلام كار مركز بهداشت حاجي آباد

- شوراي اسلام كار مركز بهداشت بستك