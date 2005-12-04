عماد افروغ نماينده تهران : در خصوص وزيري هامانه فعلا اظهارنظر نمي كنم// نقد درون گفتماني را به نقد برون گفتماني ترجيح مي دهم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، افروغ نماينده مردم تهران در مجلس در پايان جلسه علني امروز مجلس با بيان اين مطلب اظهار داشت: من منتقد درون گفتماني هستم و در سال 81 نيز در مصاحبه اي تصريح كردم براي مقابله با ظهور استبداد رضاخاني با اصلاحات ملكم خاني مخالفم و در كتاب هايي كه نوشته ام از سر آزاديخواهي آسيب شناسي كردم و خواستار نگاهي جامع به حقوق شهروندي شدم.

افروغ تصريح كرد: من در اصول و معيارها و مباني با دولت اختلاف ندارم و معتقدم نقد درون گفتماني همواره يك ضرورت براي انقلاب اسلامي است.

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس افزود: با توجه به مباني نظري و آرمانها و ارزشهاي انقلاب اسلامي به نقد سياست هاي دولت مي پردازم و معتقدم اگر نقد درون گفتماني صورت نگيرد، به نقد برون گفتماني كشيده مي شود و افرادي نقد مي كنند كه هيچ اعتقادي به مباني و اصول انقلاب و دولت ندارند.

افروغ گفت: انقلاب اسلامي خود محك و ميداني براي نقد جمهوري اسلامي است.

نماينده اصولگراي تهران ادامه داد: افرادي مانند بنده كه معتقد به نقد درون گفتماني هستند اجازه نمي دهند با سياست هاي سطحي و يك سويه، نقد درون گفتماني به انحراف كشيده شود.

افروغ اظهار داشت: جنبش اصولگرايي با كساني كه خود را منتسب به آن مي كنند، متفاوت است و نبايد يكسان نگريسته شود.

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان تصريح كرد: نقد درون گفتماني يعني انتقاد به عملكرد رويكرد دولت از زاويه معيارهاي انقلاب و عدالت طلبي.

افروغ افزود: بنده و ساير روشنكفران نيز در شرايط كنوني بايستي به دنبال اجتماعي كردن انديشه ها باشيم تا اتهام مخالفت با دولت كه متوجه بنده شده است، پيش نيايد و ديگران متوجه نقد درون گفتماني بشوند.

وي خاطر نشان كرد: بنده سر دوراهي مانده ام كه آيا به وظيفه نمايندگي خويش توجه كنم و يا به بازتاب هاي عوامانه و توده اي تن دهم ولي هيچ گاه از وظيفه خطير نمايندگي ملت هرچند مورد اتهام مخالفت با دولت قرار گيرم، كوتاه نمي آيم.

از افروغ در خصوص انتخاب سردار ذوالقدر به عنوان جانشين وزير كشور و معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور سوال شد و وي گفت: در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني گفتم سپاه نبايد وارد عرصه اقتصاد شود، سپاه جزو حافظه هاي مثبت تاريخي مردم است كه در بزنگاه ها مي تواند به داد ملت برسد و هنوز هم معتقدم خرج كردن سپاه در قدرت دولتي به صلاح نيست.

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: سپاه نبايد در عرصه دولت و قدرت مانند اقتصاد هزينه شود زيرا ناكامي ها و مخالفت ها و كاستي ها به نام سپاه پاسداران نوشته مي شود.

افروغ در خاتمه تصريح كرد: سپاه يك ارگان عمومي است و به نفع جمهوري اسلامي، انقلاب و مردم است كه در قدرت و اقتصاد حضور نداشته باشد و بنده با حضور گسترده سپاه در عرصه قدرت مخالفم.