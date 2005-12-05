انبارهاي مواد شيميايي بايد به خارج از شهر تهران منتقل شوند

مهندس محمد سميعي با تاكيد بر ضرورت انتقال اماكن نگهداري مواد شيميايي از داخل شهر به نقاط ديگر ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، اظهار داشت : دستورالعمل و هشدارهاي لازم به صاحبان اين اماكن و دستگاههاي مسئول براي انتقال اين انبارها به نقاط خارج از شهر داده شده است.

وي با اشاره به نبود قدرت اجرايي لازم در برخورد با موارد تخطي و تخلف ، افزود: ابزارهاي قانوني لازم در اين مورد وجود نداشت اما اخيرا با پيگيري هاي شوراي اسلامي شهر تهران قوانيني وضع شده كه با متخلفين برخوردهاي لازم صورت خواهد گرفت.

معاون عمليات سازمان آتش نشاني در پايان ضمن ذكر نام برخي اماكن پر خطر دپوي مواد شيميايي نظير خيابان ناصر خسرو ، ميدان اعدام ، كوچه مروي و... بار ديگر از صاحبان اين اماكن خواست جهت رعايت ايمني هرچه بيشتر خود و شهروندان نسبت به انتقال اين محلها به خارج از شهر اقدام نمايند.