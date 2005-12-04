رئيس دانشگاه تهران : افكار سياسي خود را به قشر دانشگاهي تحميل نمي كنم // كتابخانه اي الكترونيكي دانشگاه تهران تأسيس مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" صبح ديروز در نشست مطبوعاتي كه در دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: برداشت عمومي در خصوص انتخاب روساي دانشكده ها و دانشگاه ها اشتباه است. مديريت ها جمعي هستند و اعضاي هيات علمي هر دانشكده را به مسئول دانشگاه پيشنهاد مي كنند و وظيفه انتصاب آن به عهده رييس دانشگاه خواهد بود.

الفباي حقوق اداري به يك مقام مسئول اين اجازه را مي دهد كه مديران خود را انتخاب كنند. مديريت به لحاظ قانوني جز انتصاب راه ديگري ندارد اما بهتر است كاركنان و اعضاي هيات علمي در هر اداره پيشنهادات خود را ارائه كنند

وي با بيان اينكه انتصاب روساي دانشكده هاي دانشگاه تهران مانند سابق خواهد بود، اظهار داشت: كليه مديريت ها در دانشگاه ها انتصابي هستند و تا مادامي كه توسط رياست منصوب نشوند در حد پيشنهاد باقي مي مانند. الفباي حقوق اداري به يك مقام مسئول اين اجازه را مي دهد كه مديران خود را انتخاب كنند. مديريت به لحاظ قانوني جز انتصاب راه ديگري ندارد اما بهتر است كاركنان و اعضاي هيات علمي در هر اداره پيشنهادات خود را ارائه كنند. وي خاطر نشان كرد: دكتر "رضا فرجي دانا" نيز به انتصاب وزير علوم، رئيس دانشگاه تهران شده بود. هيچ مديريتي در سطح كشور به صورت انتخابي نيست.

در انتصاب من از بيش از 500 عضو هيات علمي دانشگاه تهران نظر خواهي به عمل آمده بود، به طوري كه انتصاب تا دو ماه به طول انجاميد

رئيس دانشگاه تهران در رابطه با انتصاب خود تصريح كرد: در انتصاب من از بيش از 500 عضو هيات علمي دانشگاه تهران نظر خواهي به عمل آمده بود، به طوري كه انتصاب تا دو ماه به طول انجاميد. مشورت به اين طريق و در سطح وسيعي از دانشگاه بهتر و مفيدتر از مشورت در جمعي انحصاري و 50 نفره با انجام برخي ملاحظه كاري ها است.

رئيس دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: در كشور در حال توسعه اي مانند ايران، لحظه ها نيز مهم هستند و نبايد وقت را هدر داد. از تمامي مديران دانشگاه مي خواهم كه امور دانشگاهي را با سرعت هر چه تمام تر انجام دهند.

هيچ فرقي بين استاد مخالف و موافق وجود ندارد. تنها در صورتي كه يك عضو هيات علمي به جاي آموزش به سياست خواني و تحريك دانشجويان بپردازد مورد برخورد قرار مي گيرد

وي اظهار داشت:يچ فرقي بين استاد مخالف و موافق وجود ندارد. تنها در صورتي كه يك عضو هيات علمي به جاي آموزش به سياست خواني و تحريك دانشجويان بپردازد مورد برخورد قرار مي گيرد. عضو هيئت علمي دانشگاه تهران تصريح كرد: اظهار نظرهاي تمامي افراد حاضر در دانشگاه را مورد بررسي قرار مي دهم. اظهار نظر مانعي ندارد و تنها اخلال در امور را نمي پذيريم.

"عميد زنجاني" در خصوص اعتراض به تغيير مديريت دانشگاه تهران يادآور شد: دانشگاه تهران نماد آموزش عالي است و حساسيت خاصي دارد. اعتراضات حتي اگر از سوي تعداد محدودي مطرح شود در دانشگاه پنهان نمي ماند.

وي با تأكيد بر اينكه براي معترضين نيز احترام قائل هستم افزود: اطلاع رساني در رابطه با اعتراض به انتصاب دانشگاه دقيق نبود و دانشجويان معترض در اين خصوص اطلاع زيادي نداشتند.

به مدرك دكتري افتخار نمي كنم و هميشه دكتري را از نام خود قلم مي زنم. معادل دكتري ندارم و تنها دانش اينجانب را پس ارزيابي با دكتري يكسان دانسته اند

"عميد زنجاني" در خصوص تحصيلات خود و شايعه نگذراندن تحصيلات دانشگاهي خاطر نشان كرد: در سطح دانشگاهي اساتيد بزرگي وجود دارد كه دانش خود را به دانشگاه آورده اند و اين افتخار است كه من نيز براي دانشگاه دانش به ارمغان آورده ام. به مدرك دكتري افتخار نمي كنم و هميشه دكتري را از نام خود قلم مي زنم. معادل دكتري ندارم. دانش من را پس از ارزيابي با دكتري يكسان دانسته اند.

روز مراسم توديع معارفه رئيس دانشگاه تهران همانند عمليات شبه نظامي عليه حجاج مكه بود. اگر هوشياري بسيج نبود، در آن روز با وجود حلقه اي به شعاع 4 متر و قطر 8 متر از افراد، در حدود 20 نفر كشته مي شدند

وي حركت اعتراض آميز دانشجويان را در بيرون از دانشگاه در روز مراسم توديع و معارفه رئيس دانشگاه تهران همانند عمليات شبه نظامي عليه حجاج مكه ارزيابي كرد و افزود: اگر هوشياري بسيج نبود، در آن روز با وجود حلقه اي به شعاع 4 متر و قطر 8 متر از افراد در حدود 20 نفر كشته مي شدند. رئيس دانشگاه تهران اضافه كرد: در آستانه 16 آذر ماه اين اولين و آخرين تجمع نخواهد بود نبايد گذاشت دشمن از اين تجمع ها استفاده كند.

وي با بيان اينكه در روز توديع و معارفه هيچ توهيني به وي نشده و هيچ حركتي عليه اينجانب صورت نگرفته است، تصريح كرد: اشك دانشجويي كه در آن روز براي من ريخته شد و صداي اعتراض دانشجويي كه به خاطر انتصاب من شنيده شد هر دو محترم است. اگر فرصت مي دادند من نيز بين دانشجويان معترض مي رفتم و از فرجي دانا دفاع مي كردم. اما اين حق وزير علوم است كه در راستاي سياست هاي خود مديران همسو را انتخاب كند.

آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" گفت : دولت جديد عرصه گسترده اي را براي تعاملات همه جناح هاي سياسي فراهم كرده است و همه تشكل ها و جناح هايي سياسي دانشجويي مي توانند از اين فرصت در چارچوب هاي مشخص شده استفاده كنند. در هيچ كجاي دنيا حركت هاي سياسي همراه با براندازي نظام نيست.

دانشجو قشر تحصيل كرده است و رسالت اصلي دانشگاه علم و آموزش است اما من نمي پسندم يك مركز آموزشي و پژوهشي به عنوان سياسي ترين مركز شناخته شود

وي در خصوص اينكه دانشگاه تهران به عنوان سياسي ترين دانشگاه دنيا شناخته شده است، افزود: حضور پر رنگ دانشجو در فعاليت هاي انقلاب و نظام همانطور كه امام در سال 62 تأكيد كرد مبني بر سياسي بودن نيست. دانشجو قشر تحصيل كرده است و رسالت اصلي دانشگاه علم و آموزش است اما من نمي پسندم يك مركز آموزشي و پژوهشي به عنوان سياسي ترين مركز شناخته شود.

رئيس دانشگاه تهران نمي تواند افكار سياسي خود را به قشر دانشگاهي تحميل كند. اقليت و اكثريت در جنبش هاي دانشجويي و سياسي بايد به منطق اكتفا كنند و به زور متوسل نشوند





"عميد زنجاني" درباره فعاليت هاي دانشجويي مخالف با خط مشي سياسي خود گفت : رئيس دانشگاه تهران نمي تواند افكار سياسي خود را به قشر دانشگاهي تحميل كند، بنده عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز هستم اما هرگز تحليل سياسي خود را به كسي تحميل نمي كنم و به خود اجازه نمي دهم افكارم را به دانشگاه القاء كنم. اقليت و اكثريت در جنبش هاي دانشجويي و سياسي بايد به منطق اكتفا كنند و به زور متوسل نشوند.وي حل مسايل انضباطي را به داخل دانشگاه منحصر دانست و تصريح كرد: تخلفات انضباطي دانشجويان بايد به وسيله دانشگاه و حتي خود دانشجويان حل شود. تنها در صورت ارتكاب جرايم عمومي مانند قتل و اقدام عيله امنيت كشور قوه قضاييه به صورت مستقل عمل خواهد كرد و دانشگاه نمي تواند اعمال نظري در خصوص كيفيت جرم داشته باشد.

رئيس دانشگاه تهران در خصوص حذف نگهبانان از دانشكده هاي دانشگاه تهران توسط رياست قبلي يادآور شد: برخي افراد سرقت و آتش سوزي در قرائت خانه دانشكده حقوق ناشي از همين مساله مي دانند و برخي ديگر نيز با ديده اغماض به آن مي نگرند و حذف نگهبانان را براي تسهيل رفت و آمد ضروري مي دانند. اما من معتقدم نگهبانان بايد با قشر دانشجو و استاد محترمانه برخورد كنند و رفتارهايي مانند جستجوي كيف خانم ها و اساتيد دور از شأن دانشگاهي است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود در زمينه پژوهش اظهار داشت: با توجه به اينكه سهم پژوهش در كشور اندك است در حاليكه 80 درصد پروژه هاي پژوهشي توسط دانشگاه ها انجام مي شود، تنها 20 درصد از بودجه كل پژوهش به اين مراكز اختصاص مي يابد. اما درست نيست كه تمامي معضلات و مشكلات پژوهشي را به بن بست بودجه منتهي كنيم.

"عميد زنجاني" اضافه كرد : علي رغم اين كسري بودجه ها دانشگاه تهران در نظر دارد با ايجاد انگيزه و نشاط پژوهشي و بهينه سازي هزينه هاي پژوهشي، در جهت ارتقاء اين بخش گام بردارد.

وي با اشاره به كمبود تجهيزات آزمايشگاهي و كتابخانه اي دانشگاه هاي كشور، خاطرنشان كرد : با توجه به آتش سوزي در كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران در نظر دارد كتابخانه اي الكترونيكي تأسيس كند.

دانشگاه تهران درصدد است از اساتيد علمي كه در خارج ماندگار شده اند و در گذشته عضو هيئت علمي اين دانشگاه بوده اند و افرادي كه به عنوان بورسيه به خارج از كشور اعزام شده و در آنجا مانده اند را به دانشگاه برگرداند

رئيس دانشگاه تهران، در ارتباط با تعاملات بين المللي اين دانشگاه گفت: در حال حاضر از بسياري از دانشگاه هاي معتبر دنيا دعوت همكاري داريم و با بسياري از آنها ارتباط معنوي برقرار كرده ايم، همچنين امروز صبح هيئتي از يكي از كشورهاي اسلامي به اين دانشگاه آمده و درخواست حمايت علمي از اين دانشگاه داشته اند.وي تأكيد كرد: دانشگاه تهران درصدد است از اساتيد علمي كه در خارج ماندگار شده اند و در گذشته عضو هيئت علمي اين دانشگاه بوده اند و افرادي كه به عنوان بورسيه به خارج از كشور اعزام شده و در آنجا مانده اند را به دانشگاه برگرداند.

"عميد زنجاني" همچنين اظهار داشت: بر اساس طرح مديريت قبلي دانشگاه در خصوص استفاده از اساتيد وابسته ايراني دانشگاه هاي خارج از كشور تلاش خواهيم كرد از اين افراد در دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه تهران استفاده كنيم .