دخالت "موساد" در ترور ژنرال ضياء الحق/ اسرائيل قصد ترور من را داشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، "جان گانتردين" در مقاله اي در نشريه " world policy journal" پاكستان فاش كرد كه موساد اسرائيل در قتل محمد ضياء الحق رئيس جمهوري سابق پاكستان در 17 آگوست 1988 ميلادي دست داشته است .
"گانتر دين" سفير سابق آمريكا در دهلي و بيروت افشاگر دست داشتن موساد در ترور ضياء الحق
سفير سابق آمريكا در هند گفت : علت دست داشتن موساد در ترور ضياء الحق با هدف جلوگيري از تلاشهاي ارتش در پيشبرد طرحهاي ساخت سلاح هسته اي بوده است.
ژنرال " ضياءالحق" رئيس جمهوري سابق پاكستان كه به گفته سفير سابق آمريكا ،موساد در قتل وي دست داشته است
الوطن افزود: نكته اي كه عجيب به نظر مي رسد، اين بود كه مقامات آمريكايي سفير خود را در دهلي داراي عقل ناقص خوانده بودند و مدعي شدند كه وي براي درمان به مدت شش هفته به سوئيس رفته است و سپس از وي خواسته شد تا به دهلي برگردد و در نهايت به اين سفير گفته شد تا با بستن بارسفر به آمريكا برگردد.
سفير سابق آمريكا در بيروت ودهلي خاطر نشان كرد كه اسرائيلي ها تلاش كردند، او را در سال 1980 كه سفير آمريكا در لبنان بود، ترور كنند زيرا وي با سياست اسرائيل در قبال لبنان اختلاف نظر داشت.
سفير سابق آمريكا در كشورهاي هند و لبنان فاش كرد كه سازمان جاسوسي اسرائيل "موساد" در ترور ژنرال ضياء الحق رئيس جمهوري سابق پاكستان دست داشته است و تل آويو قصد ترور وي(سفيرآمريكا) را نيز داشته بود.
