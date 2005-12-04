دخالت "موساد" در ترور ژنرال ضياء الحق/ اسرائيل قصد ترور من را داشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، "جان گانتردين" در مقاله اي در نشريه " world policy journal" پاكستان فاش كرد كه موساد اسرائيل در قتل محمد ضياء الحق رئيس جمهوري سابق پاكستان در 17 آگوست 1988 ميلادي دست داشته است .



وي از وزارت امورخارجه آمريكا خواست در محور اسرائيلي- هندي و نقش آنها در سرنگوني هواپيماي سي-130 كه حامل ضياء الحق و " آرني رافائل"سفير سابق آمريكا در پاكستان بود، تحقيق كند.



"گانتر دين" سفير سابق آمريكا در دهلي و بيروت افشاگر دست داشتن موساد در ترور ضياء الحق

سفير سابق آمريكا در هند گفت : علت دست داشتن موساد در ترور ضياء الحق با هدف جلوگيري از تلاشهاي ارتش در پيشبرد طرحهاي ساخت سلاح هسته اي بوده است.



الوطن نوشت : ضياء الحق در سال 1987 ميلادي تصريح كرده بود كه پاكستان به زودي بمب هسته اي خواهد ساخت كه اين امر نگراني هاي اسرائيل را از خطرات بمب هسته اي اين كشور بر امنيت تل آويو به دنبال داشت، زيرا پاكستان روابط قدرتمندي با كشورهاي عربي داشت.

ژنرال " ضياءالحق" رئيس جمهوري سابق پاكستان كه به گفته سفير سابق آمريكا ،موساد در قتل وي دست داشته است



الوطن افزود: نكته اي كه عجيب به نظر مي رسد، اين بود كه مقامات آمريكايي سفير خود را در دهلي داراي عقل ناقص خوانده بودند و مدعي شدند كه وي براي درمان به مدت شش هفته به سوئيس رفته است و سپس از وي خواسته شد تا به دهلي برگردد و در نهايت به اين سفير گفته شد تا با بستن بارسفر به آمريكا برگردد.



دين فاش كرد كه بسياري از اعضاي كنگره و تصميم گيرندگان سياسي اساسي در واشنگتن كه طرفدار لابي صهيونيستي هستند، وي(دين) را به علت همكاري نكردن با اسرائيل بر ضد برنامه هسته اي پاكستان سرزنش مي كردند كما اينكه از وي خواسته بودند تا هند را به در پيش گرفتن سياست حمايت از اسرائيل متقاعد كنند.

