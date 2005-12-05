بايد از خريد و فروش سهام عدالت در كوتاه مدت جلوگيري كرد

جلال حسيني در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي خبر گزاري مهراظهار داشت : يكي از روشهاي عادلانه درآمد واگذاري سهام شركتهاي دولتي به مردم است.

وي يكي از اهداف واگذاري سهام عدالت را در راستاي كوچك سازي دولت و توجه به امر خصوصي سازي ذكر كرد و گفت: درنحوه واگذاري بايد كل خا نوارها را در كشوردرنظرگرفته شود. بنابر اين دولت بايد بتواند با توجه به نسبت دهكهاي در آمدي، به شيوه نقد واقساط خانوارهايي را كه بضاعت مالي كمتري دارند دراولويت قراردهد.

وي درادامه با بيان اينكه اين سهام بايد از طريق واسطه سرمايه گذاري به مردم واگذار شود، گفت:منتها بايستي در واگذاري سهم به توزيع عادلانه درآمدي وخصوصي سازي بيشتر توجه شود.

وي افزود: واگذاري سهام چون يك بار بيشتر صورت نمي گيرد بايد تمهيداتي صورت بگيرد تا خانوارها مجاز به فروش آن در كوتاه مدت نباشند به اين علت كه با فروش سهام اموال عمومي به هدر خواهد رفت.

نايب رييس كميسيون اقتصادي با مثبت دانستن واگذاري سهام شركتهاي دولتي افزود: واگذاري سهام بايد طوري صورت بگيرد تا نرخ مشاركت مردم را در بازارسرمايه بالا ببرد درغيراين صورت اگر روش واگذاري به صورت غير كارشناسي انجام شود اموال عمومي به هدر خواهد رفت.

وي در ادامه به شفاف سازي در نهادهاي بازار سرمايه اشاره كرد وگفت:با شفاف سازي در نهادهاي بازار سرمايه وحمايتهايي كه ازجانب دولت انجام مي شود واگذاري سهام عدالت باعث افزايش بهره وري در كشور خواهد شد.

حسيني واگذاري سهام رابه صورت تدريجي موثر عنوان كرد و اظهار داشت:اگر واگذاري سهام به صورت تدريجي صورت بگيرد بهتر از اجراي يك طرح سريع ونا موفق است.