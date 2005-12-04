حدود 200 عضو ديگر اخوان المسلمين در مصر دستگير شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سخنگوي جماعت اخوان المسلمين در گفت وگوي اختصاصي با خبرگزاري فرانسه با اعلام اين مطلب افزود: صدها تن ديگر از مبارزان اسلامي از روز دوشنبه گذشته در منطقه "دلتاي نيل" كه سومين و آخرين مرحله انتخابات در آن جريان دارد، دستگير شده ‌اند.

اخوان‌ المسلمين، "حسني مبارك" رئيس جمهوري مصر را به تلاش براي محدود كردن حضور نامزدهاي اين گروه در مجلس اين كشور متهم كرده است.

سومين دوره انتخابات پارلماني مصر با وجود فشارها وكارشكني ها با پيروزي 14 نامزد انتخاباتي از جمعيت اخوان المسلمين همراه بود.

در اين مرحله طرفداران حزب حاكم ملي به رهبري حسني مبارك رئيس جمهوري مصر تمام تلاش خود را براي انزواي نامزدهاي اخوان المسلمين به كار گرفتند، اما اين فشارها اقبال راي دهندگان مصري را نسبت به اين جمعيت افزايش داد.



تاكنون از مجموع 446 كرسي پارلماني مصر اخوان المسلمين در 3 مرحله قبلي مجموعا 90 كرسي را به دست آوردند وانتظار مي رود در مرحله اخر انتخابات اين مجموعه 10 كرسي ديگر را احراز كنند.



رويكرد جديد مردم مصر به احزاب اسلامي نشان مي دهد كه جامعه اين كشور در حال تجديد نظر فكري است ومي رود تا از قالب ناسيوناليستي عربي خارج وبه سمت اسلام سياسي حركت كند.



پس از ترور انور سادات رئيس جمهوري مصر در سال 1981 ميلادي موج سركوب ها عليه هواداران اخوان المسلمين تشديد شد و تعداد زيادي از آنان دستگير وزنداني شدند.



اكنون كه فضاي سياسي جهان نسبت به يك دهه گذشته به كلي تغيير كرده، اخوان المسلمين فرصت يافتند تا ميزان محبوبيت ملي خود را آزمايش كنند.

بر پايه اين گزارش، حزب حاكم "دمكراتيك ملي" تاكنون 224 كرسي از مجموع 454 كرسي "مجلس خلق" مصر را به دست آورده و اخوان ‌المسلمين كه فعاليتش غير قانوني اعلام شده، تاكنون 76 كرسي را به خود اختصاص داده و در جايگاه دوم قرار گرفته است.

يك دادگاه مصري نيز روز شنبه راي داد كه ناظران انتخاباتي مي ‌توانند براي نظارت بر شمارش آرا، از دوربين ‌هاي تلويزيوني مدار بسته استفاده كنند.

مردم مصر در سومين مرحله از انتخابات پارلماني 127 نماينده باقي‌ مانده را انتخاب خواهند كرد. انتخابات پارلماني مصر در مدت يك ماه و در سه مرحله دو نوبتي برگزار مي ‌شود.

مراحل قبلي انتخابات پارلماني مصر تاكنون با خشونت و ممانعت ‌هاي گسترده از حضور راي‌ دهندگان در مراكز راي ‌گيري همراه بوده است.

اخوان ‌المسلمين مهمترين رقيب حزب حاكم "دمكراتيك ملي" است كه توسط خاندان مبارك اداره مي‌شود.

اخوان ‌المسلمين مصر در سال 1928 ميلادي با شعار "اسلام راه ‌حل است" توسط "حسن البنا" تشكيل شد و تلاشهايي را براي اجراي قوانين اسلامي در اين كشور انجام داد و در سال 1954 فعاليت آن در مصر ممنوع شد.