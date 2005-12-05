جشنواره تئاتر تك بدون حضور مسئولان پايان يافت

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" از كرج، هيات داوران جشنواره متشكل از ايرج راد، هما روستا و حميد سمندريان برگزيدگان هر بخش جشنواره تئاتر تك را كه از نهم آذر در كرج شروع شده بود، به شرح زير اعلام كرد:

در بخش بازيگري زن هيات داوران انتخاب اول نداشت و فرانك بلورزاده براي بازي در "حجله‌خواني براي زينو" از بوشهر و گلناز صميمي براي بازي در نمايش "سپنحج شكنج و رنج" از كرج به طور مشترك به عنوان دومين بازيگر زن معرفي شدند و سارا عباس‌پور از كرج براي بازي در نمايش "پدر" عنوان سوم را به دست آورد.

در بخش بازيگران برتر مرد، امين آبان بازيگر نمايش "گم سوار" از كرج اول شد، مجيد رحمتي براي بازي در نمايش "اختيارات سوم شخص مفرد" از تهران عنوان دوم را به دست آورد و حسام خليلي‌نژاد براي بازي در نمايش "سعيد سرباز سعيد" از سمنان و حسام‌الدين قريشي بازيگر "يونس پيامبر" از تهران به طور مشترك سومين بازيگر برتر مرد شناخته شدند.

در بخش كارگرداني هيات داوران انتخاب اول نداشت و رضا ولي‌پور دهكردي كارگردان نمايش "سكوت" از شهركرد و امين آبان كارگردان نمايش "گم سوار" از كرج به طور مشترك دوم شدند و آريا بهرام‌نژاد كارگردان نمايش "خطبه‌خواني براي زينو" از بوشهر و عبيد رستمي به خاطر كارگرداني "بر بلنداي باد" از سنندج به عنوان سوم كارگرداني اين جشنواره دست يافتند.

حيدر ميراني آهنگساز نمايش "حكم" از ايلام هم به عنوان برترين موسيقي جشنواره شناخته شد.

"پدر" نوشته زهره مجابي، "اختيارات سوم شخص مفرد" نوشته سوسن پرور و "گم سوار" نوشته امين آبان هر سه از كرج به عنوان برترين نمايشنامه‌هاي جشنواره دست يافتند.

در بخش طراحي صحنه و لباس، افشين چكوري از بوشهر براي نماش "حجله‌خواني براي زينو" اول شد و نيلوفر مرادي طراح لباس و صحنه "پدر" از كرج در مكان دوم ايستاد.

در مجموع هم نمايش "گم سوار" از دفتر هنرهاي نمايشي حوزه هنري كرج به عنوان نمايش اول برگزيده معرفي شد، "سكوت" از كارگاه نمايشي حوزه هنري شهركرد دومين نمايش برتر دومين جشنواره سراسري تئاتر تك شناخته شد و "حجله‌خواني براي زينو" از حوزه هنري بوشهر عنوان سومين نمايش برتر جشنواره را به دست آورد.

دومين جشنواره سراسري تئاتر تك شب گذشته بدون حضور مسئولان در باشگاه ميلاد كرج پايان يافت. رئيس حوزه هنري استان تهران نيز پس از حضوري نيم ساعتي در اواسط مراسم محل برگزاري اختتاميه را ترك كرد.

از اعضاي هيأت داوران نيز تنها حميد سمندريان در محل مراسم اختتاميه حضور داشت، ايرج راد به دليل مشغله كاري و هما روستا به دليل كسالت در اختتاميه حضور نداشتند.