اصفهاني ها با S.M.S خودروي خود را پارك مي كنند

سرهنگ شيدوش اناري معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي استان اصفهان در گفتگوبا خبرنگاراجتماعي مهردر اصفهان گفت: شهروندان اصفهاني با پرداخت مبلغي به عنوان اعتبار و دريافت كارت اعتباري ، در مكان هايي كه احتياج به كارت پارك دارند مي توانند با تلفن همراه خود S.M.S اي را به مركز كارت هوشمند ارسال كنند و ساعت ورود و خروج خود را در آن محل اعلام كنند.

وي افزود: سيستم مركزي نيز با احتساب دقايقي كه خودرو در آن محل پارك شده از مبلغي كه به عنوان اعتبار پرداخت شده هزينه را كم مي كند و افرادي نيز با دستگاه هاي مخصوص ، خودروهاي پارك شده را كنترل مي كنند و اگر اطلاعات خودرو در سرور مركزي ثبت نشده باشد خودروي متخلف را جريمه مي كنند.

گفتني است در شهرستان اصفهان طرح كارت پارك ساعتي در 13 خيابان اجرا مي شود كه با اجراي طرح موبايل كارت كه به زودي و با همكاري شهرداري اصفهان آغاز خواهد شد، ديگر نيازي به پاركبان نخواهد بود.