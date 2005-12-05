200 ميليون ريال اعتبار به توسعه فعاليتهاي قرآني اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار "مهر" در اردبيل،علي نيكزاد استاندار اردبيل كه در ديدار با اعضاي هيئت مديره دارالقرآن كريم استان در محل استانداري سخن مي‌گفت افزود: قرآن به استناد حديث شريف ثقلين يادگار ارزشمند و مؤكد رسول گرامي اسلامي (ص) است لذا پرداختن به آن موجب سعادت دنيوي و اخروي خواهد بود.

وي با تأكيد بر ضرورت غير دولتي كردن فعاليتهاي قرآني، به لحاظ پيشينه فرهنگي و علاقه ‌مندي مردم استان به خاندان عصمت و طهارت (ع)، خواستار اهتمام و برنامه ‌ريزي براي راه‌ اندازي دانشكده قرآني در استان شد.

در اين برنامه محمود صفري مدير عامل دارالقرآن كريم استان نيز در گزارشي با بيان اينكه دفاتر اين مجموعه تاكنون در 7 شهرستان استان راه ‌اندازي شده است از تأسيس مهدالرضا (ع) براي آموزش قرآن به كودكان 5 تا 6 ساله و نيز مدرسه قرآن در اردبيل خبر داد.

صفري افزود: اين مركز سالانه به طور متوسط حدود 4 هزار نفر را در سطح استان تحت پوشش آموزشهاي قرآني قرار مي دهد.



وي همچنين از تدوين و تأليف كتابهاي آموزش روخواني ، روان ‌خواني و تجويد توسط اساتيد قرآني منطقه در اين مركز خبر داد و تصريح كرد: در صورت تأمين منابع مالي به زودي اين كتابها چاپ و در اختيار مشتاقان يادگيري قرآن كريم قرار خواهد گرفت.